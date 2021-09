Chiara Ferragni attiva i fan contro Pio e Amedeo: la bagarre social senza precedenti

Dopo il marito Fedez, anche Chiara Ferragni ha replicato a mezzo social alle provocazioni di Pio e Amedeo ai Seat Music Awards

Anche Chiara Ferragni, com’era prevedibile, si è scagliata contro Pio e Amedeo, che sul palco dei Seat Music Awards hanno dato vita a una chiacchieratissima share contro di lei e contro suo marito Fedez. In diretta su Rai 1, i due comici hanno ironicamente commentato la stessa influencer sottolineando come faccia “beneficenza in Lamborghini”.

Poi hanno accusato il rapper milanese di aver denunciato l’ormai nota censura della Rai in occasione del Concertone del primo maggio solo per farsi pubblicità.

Il primo a reagire con Stories al fulmicotone su Instagram era stato proprio l’ex giudice di X-Factor, che ha accusato nuovamente la Rai per aver scritturato Pio e Amedeo in una sorta di “vendetta a sangue freddo” per i fatti del primo maggio e le successive polemiche.

Chiara Ferragni dà il via alla “guerra” social

L’ex Blonde Salad ha invece di recente condiviso un articolo commentando: “Madonna che simpatici Pio e Amedeo”. Chiamando poi a raccolta i suoi innumerevoli followers, la blogger cremonese li ha invitati a finire loro la frase “Simpatici come…” usando tutta la loro fantasia.

Partita la shitstorm, Pio e Amedeo si sono così visti tempestati da moltissimi insulti social, ai quali hanno infine deciso di replicare a loro volta.

“Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle, o come quelli che fanno l’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia… In effetti troppo divertente”. Dubitiamo che sia finita qui…