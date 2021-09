Chiara Ferragni e Fedez danno il lieto annuncio: la famiglia si allarga

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente presentato il nuovo componente della loro famiglia: si tratta di Gabriella ed è già boom di like

Nuovo componente in entrata in casa Ferragnez. In questi giorni Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai piccoli Leone e Vittoria e alla simpaticissima cagnolina Matilda, hanno di fatto accolto tra loro un nuovo membro. Ma di chi si tratta nello specifico?

Chiara Ferragni presenta Gabriella

È stata direttamente l’imprenditrice digitale a presentare sui social Gabriella Ferragni, la nuova cagnolona della sorella Francesca e del fidanzato Riku. Si tratta nel dettaglio di un tenerissimo esemplare di bracco di Weimar, che peraltro vanta già un suo profilo Instagram con oltre tredicimila follower. La cuginetta pelosa di Mati e Pablo, il bulldog francese di Valentina Ferragni, sta dunque portando ulteriore gioia nella famiglia dei Ferragnez, che tra nipotini e cuccioli si fa sempre più numerosa.

Nelle scorse ore la stessa Chiara ha immortalato l’uscita al parco insieme alla sorella Francesca e alla nuova nipote a quattro zampe. Nemmeno a dirlo, la foto ha subito fatto il giro del web, mentre tutti i fan della blogger hanno dato il loro caloroso benvenuto alla dolcissima Gabriella.

Nel menage famigliare di Chiara e Fedez sembra dunque tornato il sereno dopo il litigio immortalato dai paparazzi di “Chi”. Pochissime ore fa, infatti, la coppia era stata beccata mentre era in corso tra loro un accesso scontro, così come testimoniato dalle foto pubblicate sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Non è ancora stato chiarito il motivo della discussione, ma a quanto pare è già acqua passata.