Chiara Ferragni fa ricorso al Tar

L'influencer ha deciso di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le multe relative al caso Balocco

Chiara Ferragni ha deciso di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) contro le multe inflitte dall’Antitrust.

Ricorso al Tar

La decisione arriva dopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha sanzionato le sue società con una multa superiore al milione di euro per presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro Balocco “Pink Christmas”. Chiara Ferragni ha depositato due ricorsi amministrativi presso il Tar del Lazio nel tardo pomeriggio. I ricorsi mirano a ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Antitrust. Non è stata avanzata alcuna richiesta di misura cautelare, ma si è chiesta la fissazione dell’udienza di discussione di merito, prevista per il mese di giugno e affidata alla prima sezione del tribunale amministrativo.

La contestata pubblicità del pandoro Balocco

La sanzione dell’Antitrust è stata emessa a seguito di un’indagine che ha coinvolto la vendita del pandoro “Pink Christmas” legato al marchio di Chiara Ferragni. L’autorità ha ravvisato presunte pratiche pubblicitarie ingannevoli, il che ha portato alla multa milionaria contro le società dell’influencer.

Il futuro dell’influencer e delle normative sulla pubblicità

La decisione di Chiara Ferragni di ricorrere al Tar dimostra la determinazione nel difendere la sua reputazione e le sue attività commerciali. Questo caso solleva anche questioni più ampie riguardanti la regolamentazione della pubblicità e delle attività degli influencer, evidenziando la necessità di chiare linee guida e normative nel settore.