Chiara Ferragni e Fedez sono stati la coppia simbolo degli ultimi anni sia per l’amore che si sono dimostrati pubblicamente che per la scalata che hanno fatto a livello lavorativo, in particolare l’ex influencer prima che scoppiasse il caso “pandorogate” era davvero la numero uno nel suo settore.

Chiara Ferragni, come sta attualmente

L’influencer italiana è lontana dai riflettori mediatici da diverso tempo ma è sempre attiva sui social, in particolare TikTok è quello che predilige per confidarsi con i propri follower, che nonostante una fuga restano ancora tantissimi, relativamente a quello che sta facendo.

E’ ancora nell’universo del fashion anche se ha meno richiami rispetto al passato avendo perso contratti con aziende di spicco ma sta riuscendo a tornare al suo livello e chissà che in futuro non possa avere di nuovo il successo che ha ottenuto negli anni scorsi.

Ferragni e l’amore per Fedez

Chiara Ferragni è al momento a casa ammalata con “sintomi strani, dolore alle ossa e tosse” – come riportato dal sito specializzato Biccy.it tramite il video pubblicato dalla stessa influencer.

In questa occasione ha avuto modo di vedere interviste a personaggi dello spettacolo, in particolare si è soffermata sulla relazione tra Benny Blanco e Selena Gomez per lei “una green flag pazzesca” ovvero l’unione a cui tutte le persone dovrebbero aspirare.

In riferimento ai suoi amori ha manifestato che buona parte di questi erano tossici – “Cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato”.

Su Fedez è stata diretta: ” Io parlo per me stessa e ti posso assicurare che ero veramente innamorata” mostrando che quello che provava era un sentimento reale e non dettato dalla fama di entrambi.