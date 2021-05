Chiara Ferragni felice: Bulgari l’ha scelta come nuovo global ambassador

Altro grande traguardo professionale per Chiara Ferragni, che ha annunciato la nuova collaborazione con il prestigioso marchio di gioielli

Per Chiara Ferragni il momento d’oro continua. Dopo i numerosi lanci di nuovi articoli del suo Chiara Ferragni Brand, di poche ore fa è infatti l’annuncio di essere diventata global ambassador di un noto marchio di gioielli. Si tratta nella fattispecie di Bulgari, in merito al quale la stessa influencer si è detta super felice nonché onorata.

So happy to announce that I’m @Bulgariofficial new Global Ambassador 🙏 pic.twitter.com/NbPoXVNEnc — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) May 10, 2021

La bella notizia è stata peraltro confermata dagli stessi canali ufficiali di Bulgari, che ha dunque confermato l’entrata di Chiara Ferragni nella Maison. “Benvenuta nella Famiglia, cara Chiara!”, è di fatto l’augurio della casa di preziosi, che segue quello di qualche giorno relativo all’entrata nel Cda di Tod’s.

Chiara Ferragni enters the Maison in bold fashion.

For her debut, the international trendsetter selects pieces from the bold new B.zero1 icon to accent her exuberant style.

Benvenuta nella Famiglia, cara Chiara!

#Bvlgari #BvlgariFamily pic.twitter.com/IYsTG4qcbj — Bvlgari (@Bulgariofficial) May 10, 2021

Nel contempo la popolare blogger cremonese sta registrando il sold out nelle vendite online dei suoi prodotti, tra i quali ricordiamo le ciabattine da mare e la borsa in plastica per la spiaggia.