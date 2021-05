Chiara Ferragni: il regalo di compleanno dal prezzo stratosferico

Un regalo di compleanno davvero prezioso è stato sfoggiato sui social da Chiara Ferragni: i commenti dei fan

Pochi giorni fa, per la precisione il 7 maggio 2021, Chiara Ferragni ha spento le sue prime 34 candeline. Per festeggiare il suo compleanno, insieme alla festa della mamma, la popolare influencer cremonese ha scelto come cornice la splendida Maremma toscana, ovviamente in compagnia della sua adorata famiglia.

Con lei c’erano infatti anche il marito Fedez nonché i piccoli di casa, Leone e Vittoria.

Negli scatti di questi giorni di relax, l’imprenditrice digitale ha dunque sfoggiato il suo primo regalo, ovverosia uno spettacolare anello con diamanti e uno zaffiro rosa a forma di cuore.

Il preziosissimo dono dal costo esorbitante non è tuttavia arrivato dal rapper milanese, bensì direttamente dal brand del gioiello.

Dopo il post condiviso nelle IG Stories di Chiara Ferragni, il sito della gioielleria è andato addirittura in tilt, probabilmente per le troppe connessioni.

Non sappiamo esattamente il costo effettivo del prezioso gioiello, ma dovrebbe aggirarsi intorno a diverse decine di migliaia di euro, considerato che un anello simile senza diamanti costa circa 4mila euro. Lo zaffiro rosa è infatti una gemma molto rara, il cui significato viene associato alle emozioni, all’amore e alla famiglia. Il dono romanticissimo, ma dal costo decisamente stratosferico, ha chiaramente attirato le attenzione dei fan. Molti sono stati i follower che lo hanno difatti apprezzato, pur ammettendo come sia troppo lontano dalle tasche della gente comune.