Per il compleanno del suo primogenito, l'imprenditrice digitale ha organizzato un piccolo party: ecco dove

Sono 7 le candeline spente da Leone Lucia Ferragni, il primogenito di Chiara e Fedez. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha voluto organizzare una piccola festa di compleanno per il figlio, ecco dove.

Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, Leone, ha compiuto 7 anni. Sui social, l’imprenditrice digitale ha voluto dedicare le seguenti parole al figlio, per celebrare il suo compleanno: “A te che mi hai reso mamma e hai dato senso e scopo a ogni giorno della mia vita. Oggi compi 7 anni e io non potrei essere più fiera di te. Ti auguro una vita piena di amore e di libertà. Ti amo più di ieri e meno di domani, di un amore che solo una mamma può capire.” Chiara ha voluto anche organizzare un piccolo party per Leone, ecco dove.

Chiara Ferragni, Leone compie 7 anni: ecco dove ha organizzato la festa di compleanno

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone, ha compiuto 7 anni. L’imprenditrice digitale ha voluto organizzare un piccolo party per il suo primogenito, dove? In ufficio! Palloncini azzurri appesi alle pareti e una mega torta al cioccolato dedicata al bambino. Una festa intima e raccolta, giusto con le persone più strette. Non ci resta che fare anche noi tanti auguri a Leone!