Chiara Ferragni: “Ho amato indipendentemente dal genere”

Chiara Ferragni ha aderito un’iniziativa dell’Arcigay Milano finalizzata a celebrare ogni tipo di amore e ad amare come si vuole, senza ostacoli e senza pregiudizi.

Chiara Ferragni: l’iniativa per San Valentino

Chiara Ferragni ha aderito all’iniziativa Love Fiercely dell’Arcigay di Milano. L’influencer ha invitato tre coppie a raccontare la loro storia, per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature e i suoi colori.

“Oggi voglio dire a tutti di amare se stessi prima di tutto, perché solo cosí ci si sente liberi di amare come e chi si vuole.

Io nella mia vita l’ho fatto, ho amato indipendentemente dal genere, senza farmi costringere dalle etichette che gli altri volevano darmi”, si sente dire alla celebre imprenditrice digitale nel video dell’iniziativa. Attraverso i social l’influencer ha spiegato ulteriormente la finalità dell’iniziativa scrivendo in un suo post:

“Ho a lungo pensato a cosa scrivere e come scriverlo per non essere fraintesa e non permettere di strumentalizzare il messaggio di amore in cui credo da sempre e con cui oggi voglio fare un passo ulteriore, personale e concreto.

Love Fiercely per me non è solo il motto del mio percorso di essere umano, ma un credo da condividere con tutti e un ideale per il quale battersi. Amare con fierezza, amare come vuoi e chi vuoi è il significato di tutto quello che ha spinto le mie scelte, sempre, tutto quello in cui ho sempre creduto, tutto quello che oggi mi permette di essere la persona innamorata delle della mia vita e di chi la popola.”

Chiara Ferragni: la comunità LGBTQ

Spesso l’influencer si è espressa a sostegno della comunità LGBTQ e, nei mesi scorsi, lei e suo marito Fedez si sono battuti strenuamente per cercare di ottenere l’approvazione del DDL Zan.