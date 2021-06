Chiara Ferragni, il costo da capogiro dei sandali di gomma: è bufera

Il costo dei nuovi sandali lanciati da Chiara Ferragni ha un costo a dir poco esagerato.

Chiara Ferragni ha scatenato una bufera sui social con uno dei nuovi prodotti lanciato dalla sua prestigiosa collezione: si tratta dei sandali in gomma con cinturino, il cui prezzo è da capogiro.

Chiara Ferragni: i sandali costosi

Come già capitato in passato Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria bufera per i sandali lanciati sul suo eshop.

Il costo delle calzature è di ben 149 euro, e in molti sui social hanno accusato l’influencer di aver “gonfiato” il prezzo a fronte del materiale utilizzato e del design delle scarpe. Polemiche simili hanno interessato in passato anche la linea “baby” lanciata dall’influencer in occasione della nascita della sua seconda figlia, Vittoria. Per alcuni capi da bebè il costo si aggira infatti attorno ai 100 euro.

Chiara Ferragni: la difesa dei fan

L’influencer non ha mai replicato contro i detrattori che l’hanno criticata per i suoi prezzi da capogiro, ma sui social in tanti tra i suoi fan hanno preso le sue difese. In tanti hanno infatti asserito che, essendo prodotti alla moda, i capi Chiara Ferragni Collection costerebbero il giusto. In passato Chiara Ferragni è stata criticata – così come molte altre celebrities – anche per i suoi “sfoggi di ricchezza”. Si da il caso infatti che l’influencer possieda una collezione di borse a dir poco da capogiro e che alcune delle sue scarpe abbiano un prezzo esagerato.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Di recente l’influencer ha svelato che lei e suo marito Fedez sono intenzionati a cambiare casa. Ora che alla famiglia si è aggiunta la piccola Vittoria Lucia Ferragni, lei e Fedez hanno deciso di acquistare un appartamento più grande nel prestigioso quartiere di City Life, a Milano. “Il building è in costruzione, i nostri appartamenti saranno pronti per la metà del 2022, tra giugno e settembre”, ha svelato l’influencer, e ancora: “Stiamo benissimo ma ora abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”.

La coppia ha avuto la seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni, il 23 marzo 2021. I due erano già genitori del piccolo Leone, nato il 19 marzo 2018. Ora che la famiglia si è allargata ulteriormente i due sono più felici che mai, e i fan non vedono l’ora di conosere ulteriori novità riguardanti la loro vita privata.