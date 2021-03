Chiara Ferragni, la prima foto della figlia: il look da 200 euro

Chiara Ferragni ha postato la prima foto di sua figlia Vittoria con il look da 200 euro della sua collezione.

A 24 ore dalla nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni Chiara Ferragni ha postato sui social la prima immagine della bambina, con un body griffato in abbinamento con quello della mamma.

Chiara Ferragni: la foto della figlia

Nella notte del 23 marzo 2021 Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori della loro seconda bambina, Vittoria Lucia Ferragni.

Dopo aver trascorso le prime ore lontani dai social godendosi i primi istanti insieme alla bambina, la coppia ha condiviso un tenero scatto dove è visibile la piccola in primo piano. Per l’occasione alla piccola è stato messo un body con capellino della collezione di Chiara Ferragni (dal valore complessivo di 200 euro), in abbinamento al pigiama total pink indossato dall’influencer.

“Ma quanto l’abbiamo fatta bene?”, ha scritto teneramente Chiara Ferragni tra i commenti alle prime foto della piccola Vittoria condivise da Fedez. I due sono più felici che mai di aver potuto finalmente conoscere la loro bambina e sono impazienti di presentarla al piccolo Leone, rimasto a casa con il nonno paterno. Nel frattempo sui social Chiara Ferragni ha fatto sapere che il parto sarebbe stato magnifico e che sarebbe avvenuto naturalmente (senza bisogno d’induzione).

La coppia potrà lasciare la clinica nei prossimi giorni e fare ritorno a casa insieme alla piccola Vittoria, che sui social è già una vera e propria star.