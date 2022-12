Chiara Ferragni, il mistero del cerotto continua: fan allarmati

Da giorni, ormai, Chiara Ferragni si mostra ai fan con un cerotto sul braccio.

In occasione della finale di X Factor, i seguaci hanno notato che la medicazione, a distanza di tempo, è ancora al suo posto. Il mistero si infittisce: cosa sta succedendo alla moglie di Fedez?

Chiara Ferragni: il mistero sul cerotto continua

Giovedì 8 dicembre è andata in scena la finale di X Factor e Chiara Ferragni non poteva lasciare solo Fedez. Per la grande occasione, l’imprenditrice ha sfoggiato un look sulle tonalità del rosa che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Ad attirare maggiormente la curiosità, piuttosto che l’outfit, è stato il cerotto che ha sul braccio.

Perchè Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio?

Da giorni, ormai, Chiara si mostra ai fan con un cerotto piuttosto grande sul braccio sinistro. La medicazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan e, in occasione della finale di X Factor, la curiosità ha ripreso a circolare. Cosa sta succedendo alla Ferragni? Al momento, non è dato saperlo.

I fan preoccupati per Chiara Ferragni

I fan hanno rivolto infinite domande inerenti il cerotto sul braccio, ma l’imprenditrice ha preferito mantenere il silenzio. Tra i commenti al post con il look per la finale di X Factor si legge: “Ma Chiara, cos’hai? Quel cerotto è lì da due settimane tipo” oppure “Ma è un cerotto anticoncezionale“. Visto che la Ferragni non ha dato spiegazioni sulla medicazione, i fan si sono lasciati andare ad ipotesi assurde.

Qualcuno ha perfino azzardato: “E’ il trofeo della quarta dose“.