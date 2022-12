X Factor 2022, hanno trionfato in questa edizione i Santi Francesi

Chi ha vincerà l’edizione di X Factor? Questa è la domanda che gli spettatori si saranno senz’altro chiesti in queste ultime ore.

Al termine della puntata è stato finalmente svelato chi è riuscito a fare presa tra il pubblico. A trionfare è stato il duo dei Santi Francesi: “Non si capisce niente Raga. Sono grato a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Ci vediamo ai live”, è quanto hanno dichiarato dopo aver ricevuto l’ambito premio.

X Factor: la classifica finale

Scopriamo qual è la classifica finale:

Santi Francesi Beatrice Quinta Linda Tropea

X Factor, chi è il vincitore del 2022: la scaletta della serata

Di seguito riportiamo, cantante per cantante, con quali brani si sono esibiti nel corso di questa puntata:

1) Linda:

prima manche: Take Me To Church di Hozier insieme a Francesca Michielin.

seconda manche (best of): Coraline dei Måneskin, Waves di Dean Lewis e Still Don’t Know My Name di Labirinth

Inedito: Fiori Sui Balconi

2) Tropea:

prima manche: Somebody to love dei Jefferson Airplane

seconda manche (best of): Luna dei Verdena, Insieme a te sto bene di Lucio Battisti e Asilo “Republic” di Vasco Rossi

Inedito: Cringe Inferno

3) Beatrice Quinta

prima manche: Acida dei Prozac+ insieme a Francesca Michielin

seconda manche (best of): Believe di Cher, Tutti i miei sbagli dei Subsonica e Fiori di rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

inedito: Se$$o

4) Santi Francesi:

prima manche: California dei Phantom Planet insieme a Francesca Michielin

seconda manche (best of): Un ragazzo di strada dei Corvi, Ti voglio di Ornella Vanoni e Creep dei Radiohead

Inedito: Non è così male

Gli ospiti della serata

In questa serata importantissima sono saliti sul palco i Meduza, ormai incoronati stelle di primo piano per ciò che riguarda la musica pop ed elettronica. Freschi di pubblicazione di un nuovo album, il pubblico ha rivisto a X Factor anche i Pinguini Tattici Nucleari. Non ultimo i diversi giudici (Rkomi, Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini) si sono esibiti a turno. A questo proposito non possiamo non citare il nuovissimo singolo di Fedez dal titolo “Crisi di stato”, in uscita alla mezzanotte del 9 dicembre e Ambra Angiolini che si è esibita sulle note di “T’appartengo” per la gioia di tutti i millennials (e non solo).