Finale X Factor, i Santi Francesi incantano e vola un reggiseno. La reazione di Michielin

Nella finale di X Factor succede anche questo.

Durante la seconda manche i Santi Francesi hanno letteralmente dato spettacolo portando un medley di brani importante composto da “Creep”, “Ragazzo di strada” e “Ti voglio”.

Al termine dell’esibizione del duo, proprio mentre i giudici stavano dando il loro commento è successo un che di clamoroso. Sul palco è volato un reggiseno, il primo per questi artisti. Il dettaglio non è sfuggito e la reazione di Francesca Michielin è stata immediata.

Ai Santi Francesi è stato lanciato un reggiseno. Roba che nella TV italiana non si vedeva dai tempi di Amaurys Perez a Ballando con le stelle… #XF2022 pic.twitter.com/0j8S1PMtU8 — Zizì 🎄 (@fabriziomico) December 8, 2022

X Factor, per i Santi Francesi vola un reggiseno

Com’era prevedibile il discorso si è subito dirottato sul reggiseno. Francesca Michielin con tono scherzoso ha affermato: “Scusa un attimo, è stato lanciato il loro primo reggiseno […] È pure bellissimo, devo dire“. Dargen D’Amico si è subito unito al discorso e ha incalzato: “Annusalo e dimmi di cosa sa“. Il duo dopo averlo annusato ha osservato che l’indumento tra le loro mani sapeva di zucchero filato.

Il giudice ha poi proseguito: “Ho fatto una domanda sul reggiseno, non penso di aver detto niente di male. Siamo esseri viventi, abbiamo dei profumi e raccontiamoceli, o no? Non nascondiamoli”.

Il commento di Ambra Angiolini

Nel mentre che Francesca Michielin chiedeva ai giudici di andare avanti con i commenti sui concorrenti, anche Ambra Angiolini ha voluto aggiungere, seppure scherzando, una sua personale opinione: “L’unico gruppo che riesce ad essere chic con una sesta in mano“.