Finale X Factor, Fedez si mostra senza tatuaggi e con i capelli biondo platino: le reazioni

La finale di X Factor trasmessa dal Forum di Assago nella serata di giovedì 8 dicembre è stata preceduta da aspettative altissime.

Eppure chi ha seguito l’anteprima non ha potuto fare a meno di notare il look “inedito” di Fedez. Il giudice del talent targato Sky ha fatto il suo ingresso con una mise a dir poco elegantissima. Ciò che però è balzato all’occhio è la completa assenza di tatuaggi in vista, già tuttavia preannunciata nei giorni scorsi con il lancio del nuovo singolo “Crisi di stato” che uscirà venerdì 9 dicembre.

Finale X factor, il look di Fedez indossato durante la serata al forum di Assago

L’artista per l’occasione ha scelto un completo sontuoso che è stato impreziosito da una camicia rosa porcellana che valorizza il suo profilo ed uno stile quanto mai posato ed elegante senza mai ricadere nel banale.

Azzeccatissimi inoltre i mocassini di pelle nera. I capelli sono biondissimi e fanno risaltare il collo, ricoperto solo dal colletto della camicia.

Le reazioni degli utenti sui social

Nel frattempo non sono mancate le reazioni dei social che per certi versi si sono spaccate in due. In molti si sono chiesti come Fedez abbia fatto a nascondere i tatuaggi: “Come hai nascosto i tatuaggi?” ; “Dove sono finiti i tatuaggi??” e ancora “Fedez senza tatuaggi praticamente nudo”.

C’è infine chi ha scritto: “Molto sobrio” e “Top Fede sei un figo”.