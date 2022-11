Fedez irriconoscibile: la reazione di Chiara Ferragni al cambio di look

Fedez ha mostrato ai fan dei social il suo nuovo cambio di look. Ecco come ha reagito sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez ha deciso di dare una svolta al suo look e sui social ha mostrato quale sarebbe stata la reazione di sua moglie, Chiara Ferragni.

Fedez: il cambio di look

Attraverso i social Fedez ha voluto mostrare ai fan il suo nuovo cambio di look: il rapper ha deciso di optare per un taglio corto e tinta biondo platino. “Ora somiglio di più ai miei figli”, ha scritto nella didascalia alla foto condivisa sui social.

La moglie del rapper, Chiara Ferragni, ha dato prova di aver apprezzato il nuovo look del marito e infatti tra i commenti allo scatto ha scritto “Ciao, figaccione”. Già in passato Fedez aveva optato per una tinta biondo platino (dopo la nascita del primo figlio, Leone) e in passato ha avuto anche una chioma rosa.

Fedez: la malattia

Nei giorni scorsi il rapper è tornato a parlare di quanto la malattia abbia cambiato la sua vita.

Nei mesi scorsi infatti è stato sottoposto a un delicato intervento a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas. Fortunatamente le sue condizioni sarebbero state buone e, in seguito all’intervento, Fedez non ha dovuto affrontare altre terapie.

Il rapper e sua moglie si stanno godendo questo periodo di serenità insieme ai figli e tra pochi mesi si trasferiranno in una casa più grande nel quartiere di CityLife a Milano.

Loro stessi hanno mostrato via social i lavori in corso fatti nella nuova casa.