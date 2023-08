La nota influencer Chiara Ferragni è desiderosa di aiutare la sua città dopo il terribile nubifragio che ha devastato la Lombardia lo scorso 25 luglio. Forte vento, tanta pioggia e chicchi di grandine dalle dimensioni fuori dal comune, hanno messo in ginocchio Milano causando danni per circa 50 milioni di euro.

Milano, Chiara Ferragni vuole aiutare la città dopo il nubifragio

Chiara Ferragni, che insieme al marito Fedez è sempre molto attiva dal punto di vista social, ha comunicato ai suoi followers di Instagram una decisione che ha maturato in queste settimane: “Negli scorsi giorni mi sono messa in contatto con il Comune di Milano per capire cosa avrei potuto fare per dare una mano dopo quello che è successo alla nostra città.” L’influencer non è entrata nei dettagli, ma ha fatto capire di essere pronta ad impegnarsi per riparare i danni del nubifragio nel capoluogo lombardo.

La risposta del sindaco Sala

Ma non è tutto, perché Chiara Ferragni ha fatto sapere di aver ricevuto una risposta direttamente dal sindaco della città, Beppe Sala, con cui in passato aveva avuto anche degli screzi: “Mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità. Non è un compito facile e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di agosto pur spesso mancando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti. Dalla prima conta fatta si stima che i danni per la città ammontino a 50 milioni di euro, una cifra assurda.”