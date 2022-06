Chiara Ferragni in topless su Instagram: la reazione di Fedez diverte i follower.

Chiara Ferragni continua a stupire i seguaci. Tramite il suo profilo Instagram, l’imprenditrice ha condiviso uno scatto che la ritrae in topless. Ad aver divertito i fan è stata soprattutto la reazione del marito Fedez.

Chiara Ferragni in topless su Instagram

Negli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha preso un aereo per la Spagna e ha lasciato a casa Fedez e i due figli Leone e Vittoria. Non è la prima volta che l’imprenditrice si allontana da Milano per un impegno di lavoro e di certo non sarà neanche l’ultima. Non è stato l’ennesimo viaggio, quindi, ad aver attirato la curiosità. Mentre si concedeva un po’ di relax a Marbella, nel Club Hotel più famoso della zona, Chiara ha regalato ai fan di Instagram un topless piuttosto bollente.

La reazione di Fedez

Per evitare la censura di Instagram, la Ferragni ha coperto i capezzoli con due piccole ciliege. Slip verdi, occhi chiusi e un grande fiore posizionato tra i capelli. “My body, my choice“, ha scritto Chiara a didascalia dello scatto che la ritrae in topless. Ad aver attirato l’attenzione dei follower, oltre alla posa piuttosto ammicante, è stata la reazione di Fedez. Tra i commenti, spunta proprio quello del rapper:

“Per me due chili di ciliege, grazie”.

Ovviamente, Federico Lucia fa riferimento alle emoticons che la moglie ha utilizzato per evitare la censura di Instagram.

Il topless di Chiara piace anche a Paris Hilton

Reazione di Fedez a parte, il topless di Chiara Ferragni è stato approvato anche da Vip internazionali, prima fra tutti Paris Hilton, che ha piazzato un bel like al post. Anche Hiedi Klum ha approvato: “Beautiful body it is“.