Fedez nudo per gli auguri a Luis Sal: i fan si scatenano

Fedez nudo per gli auguri a Luis Sal: i fan di Muschio Selvaggio si scatenano sui social.

Come fare gli auguri di compleanno in modo alternativo? Semplice: con una bella foto di nudo più o meno artistico. E’ così che Fedez ha deciso di sorprendere l’amico Luis Sal. Lo scatto, neanche a dirlo, ha scatenato i fan.

In occasione del compleanno di Luis Sal, Fedez ha deciso di fargli gli auguri in modo originale. Il rapper ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae con l’amico all’interno dello studio di registrazione del loro programma Muschio Selvaggio. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che entrambi sono nudi. Fedez e Luis sono come mamma li ha fatti, con un po’ di muschio – giusto per rimanere in tema – a coprire le parti intime.

Auguri bollenti, ma originali

Muschio selvaggio è la trasmissione che Fedez e Luis Sal conducono ormai da anni. Il format riscuote un certo successo e anche i loro scatti, spesso ironici e provocatori, non deludono i fan. La foto di nudo più o meno artistico, la stessa che il rapper ha utilizzato per fare gli auguri all’amico, è una di queste. Insomma, un modo bollente per augurare happy birthday, ma di certo originale.

Luis Sal è entrato a far parte dei Ferragnez

Da tempo, ormai, Luis Sal è entrato a far parte della famiglia dei Ferragnez. Perfino la piccola Vittoria, secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, adora lo zio acquisito. Non a caso, il rapper condivide spesso foto che ritraggono la piccola Vitto che guarda con aria sognante l’amico di papà. La bimba si sarà emozionata anche nel vedere l’immagine che il genitore ha utilizzato per fargli gli auguri di compleanno?