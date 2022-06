Chiara Ferragni, in vendita la sua casa di Los Angeles: quanto costa la dimora dove è nato Leone?

Come aveva già comunicato qualche tempo fa, Chiara Ferragni ha deciso di mettere in vendita la sua casa di Los Angeles. La trattativa è gestita da un’agente immobiliare del posto e il prezzo è già stato reso pubblico. La cifra, neanche a dirlo, è stellare.

Chiara Ferragni: in vendita la sua casa di Los Angeles

La casa di Los Angeles di Chiara Ferragni è stata messa in vendita. La moglie di Fedez aveva già comunicato la decisione ai fan e adesso la trattativa ha preso il via. L’imprenditrice ha comprato la dimora nel 2017 e l’ha arredata fin nei minimi dettagli. E’ qui che ha vissuto per un po’ con Federico Lucia ed è sempre qui che è nato il piccolo Leone.

Chiara è molto legata all’abitazione, ma ha comunque deciso di darla via. Probabilmente, l’ha fatto perché, con due pargoli, è difficile recarsi in America con la stessa frequenza di un tempo.

Com’è la casa di Los Angeles di Chiara Ferragni?

L’abitazione di Los Angeles della Ferragni si trova vicino la West Hollywood, in una zona ben servita. E’ stata costruita nel 1918 e negli anni ha subito diverse ristrutturazioni.

Ad un solo piano, dispone di quattro camere da letto, tre bagni, una grande zona living, una cabina armadio e un giardino. La casa viene venduta completamente arredata, compresi elettrodomestici all’avanguardia.

Quanto costa la casa di Chiara Ferragni?

La vendita della casa di Los Angeles di Chiara Ferragni è affidata ad un’agente immobiliare del luogo, che ha già provveduto a pubblicare l’annuncio con il relativo prezzo. Per diventare proprietari della dimora servono 2.699.000 dollari, pari a circa 2.550.000 euro.