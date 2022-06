Chiara Ferragni sfoggia su Instagram un look molto audace, ma censurato dalla piattaforma.

Anche Chiara Ferragni ha deciso di schierarsi contro la decisione della Corte Suprema statunitense di lasciare ai singoli stati la capacità di legiferare in materia di aborto, rendendo così di fatto fuori legge l’interruzione di gravidanza in molti stati Repubblicani.

A suon dello slogan “My body my choice” (“Mio il corpo, mia la scelta” tradotto in italiano) la regina delle influencer ha deciso di lanciare un messaggio ai suoi milioni di follower, indossando per l’occasione un outfit particolarmente provocatorio, a tal punto che su Instagram non avrebbe mai potuto pubblicare lo scatto senza censura.

Chiara Ferragni e il nude look di Jean Paul Gaultier

Il prodotto che la Ferragni indossa negli scatti condivisi su Instagram è una maglia a maniche lunghe firmata Jean Paul Gaultier che simula il colore della pelle e sul davanti presenta due seni nudi.

L’influencer ha sfoggiato fiera l’outfit, sottolineando però nelle Stories che non avrebbe mai potuto pubblicare le foto su Instagram. La piattaforma, infatti, è un po’ “bacchettona” e censura i capezzoli femminili. Ecco le sue parole:

Comunque se volete vedere la t-shirt non censurata ho messo la foto su Twitter (dove non vengono rimosse le foto in cui si vedono i capezzoli)

Qui sotto potete recuperare la foto pubblicata dalla Ferragni su Instagram.

Qui sotto invece trovate lo scatto “senza censure” pubblicato da Chiara Ferragni su Twitter.

Chiara Ferragni continua a provocare, a modo suo

Non è certo un mistero che l’influencer e imprenditrice digitale abbia intrapreso un percorso per sensibilizzare i suoi follower su alcune importanti tematiche. Tra questi anche la lotta a favore della body positivty, che la moglie di Fedez sostiene a spada tratta nonostante il suo fisico statuario.

Proprio pochi giorni fa, Chiara Ferragni si era presentata sul social con un look particolarmente audace, ribadendo ancora una volta come il potere di cosa fare del proprio corpo ce l’abbia lei, e soltanto lei. E così dovrebbe essere sempre, per tutte le donne.