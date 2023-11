Chiara Ferragni incantata dalle foto della madre: la reazione via social

Chiara Ferragni incantata dalle foto della madre: la reazione via social

Marina Di Guardo ha posato per Vanity Fair, e le sue foto hanno estasiato le sue figlie.

In occasione dell’uscita del suo ultimo libro (intitolato Quello che ti nascondevo) Marina Di Guardo ha posato per Vanity Fair, e le sue foto hanno entusiasmato le sue figlie.

Marina Di Guardo: le foto su Vanity Fair

Marina Di Guardo ha posato per l’ultimo numero di Vanity Fair con un tailleur (con profonda scollatura) e scarpe argentate. Le sue foto hanno fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi, e sui social le sue tre figlie le hanno fatto i complimenti. Chiara Ferragni – che si era detta emozionatissima nei giorni scorsi quando aveva assistito alla presentazione del libro da parte di sua madre – ha scritto: “Iconica!”. Sua sorella Francesca le ha fatto eco scrivendo: “Iconic Marinona”, mentre Valentina ha scritto: “Ma sei pazzesca!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Di Guardo (@marinadiguardo)

Le tre sorelle hanno un legame davvero speciale con la madre, e infatti lei ha dedicato proprio alle tre figlie il suo ultimo libro: “Grazie Chiara, Francesca e Valentina, quando siete nate mi avete donato la vita, quella vera. E mi avete insegnato a credere in me stessa senza mai arrendermi. Siete il mio capolavoro”, ha detto alla presentazione di Quello che ti nascondevo. In tanti sui social hanno fatto le congratulazioni a Marina Di Guardo, che oggi è un’affermata scrittrice.