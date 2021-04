Chiara Ferragni lancia il suo primo videogame: dove trovarlo e quanto costa

Chiara Ferragni ha lanciato anche il suo primo videogioco: i dettagli sul prezzo e su dove trovarlo

Chiara Ferragni non si ferma mai. Dopo il lancio della ciabattine e della borsa da spiaggia, è ora la volta del primo videogioco dedicato alla popolarissima impreditrice digitale. Il titolo del gioco è “Rescue Matilda”, dove una Ferragni del tutto inedita veste i panni dell’eroina che cerca di salvare la sua cagnetta sfidando bocce giganti e cactus insidiosi.

L’occhio iconico, pressoché presente nei suoi articoli di moda, diventa invece una moneta che fa guadagnare punti alla protagonista dell’avventura. Sull’account Instagram Chiara Ferragni Brand, il videogame viene lanciato come il “più carino di sempre”, invitando a superare tutti i livelli per salvare la dolce Matilda. Il gioco si trova dunque in versione online e totalmente gratuita.

Visualizza questo post su Instagram

Hey babe🌸 Subscribe to our newsletter and play with the cutest game ever: Rescue Matilda! Pass all the levels and save the sweet Matilda: challenge your friends, who will have the highest score?! 🐶💕 Link in the stories #ChiaraFerragn

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragnibrand)