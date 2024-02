Chiara Ferragni: l'umorismo di Taffo, pur essendo too much, è geniale. La frase è virale.

Dopo il caos legato alla beneficenza, partito da Balocco e allargatosi a macchia d’olio, Chiara Ferragni è finita nel mirino di chiunque. Perfino l’agenzia funebre Taffo ha voluto fare ironia utilizzando il suo nome.

Chiara Ferragni: l’umorismo di Taffo è esagerato

Mentre in ogni salotto televisivo, sulla stampa e in ogni altro luogo, si discute di Chiara Ferragni, l’agenzia funebre Taffo ha sganciato una frase che sta facendo parecchio discutere. Famosa più per il suo black humor che per i servizi funebri, l’agenzia ha colto la palla al balzo per far parlare di sé.

Cosa ha detto Taffo su Chiara Ferragni?

Via X (ex Twitter), Taffo ha esclamato:

“Se ora Chiara sponsorizzasse bare non morirebbe più nessuno“.

Una frase breve, che ha subito attirato l’attenzione del popolo social. In pochi l’hanno giudicata too much, mentre quasi tutti l’hanno trovata geniale.

La reazione dei social alla frase di Taffo su Chiara Ferragni

L’agenzia Taffo, dopo essersi aggiudicata il funerale di Sandra Milo, ha scelto di spostare l’attenzione su Chiara Ferragni. La frase, ovviamente ironica, non è stata apprezzata da tutti, ma la quasi totalità del popolo social l’ha trovata geniale. Non stupisce, quindi, di vedere il post di Taffo condiviso ovunque.