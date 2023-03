Chiara Ferragni paparazzata a prendere un volo low cost: la replica dell'influencer

Sempre sulla bocca di tutti, anche quando ciò che fa è totalmente normale: Chiara Ferragni è stata riconosciuta da un fan durante l’imbarco su EasyJet, direzione Marrakech, insieme al suo team di lavoro. Il video postato su TikTok è diventato presto virale alla descrizione: “Quando anche Chiara Ferragni vola con le compagnie low cost“.

La replica di Chiara Ferragni: paparazzata a prendere low cost

Immediata la replica piccata dell’influencer: “ Ero io Baby, non capisco cosa ci sia di strano nel fatto che viaggiassi con easyJet”.

In effetti pare proprio che il pubblico del web sia davvero incontentabile: se qualche tempo fa la famiglia Ferragnez erano stati aspramente criticati per l’utilizzo di un jet privato, a vedere Chiara Ferragni salire a bordo di una compagnia low cost molti si sono fiondati a prenderla in giro.

Chiaramente però, la fanbase dell’influencer ha difeso la propria beniamina nei commenti, si parte con il classico: Avere soldi non significa necessariamente sprecarli”. Al giusto e sacrosanto: “Se viaggi con jet privati si arrabbiano, se viaggi con voli low cost hanno da ridere“.

Insomma la questione di fatto pare essersi risolta da sé, bene per EasyJet, cui la faccenda non può che aver fatto una buona pubblicità.