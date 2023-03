Belen Rodriguez ricompare sui social dopo l'assenza a Le Iene: cosa è successo?

Belen Rodriguez è stata inaspettatamente assente nella scorsa puntata de Le Iene, andata in onda martedì 14 marzo, un’assenza questa che ha fatto preoccupare non poco diversi fan. La showgirl e conduttrice di Mediaset è riapparsa sui social dopo il silenzio degli scorsi giorni. Il messaggio da lei condiviso, ha portato alla luce nuove questioni: cosa è successo a Belen?

Belen Rodriguez ricompare sui social dopo l’assenza

La showgirl e conduttrice ha postato su Instagram una foto nella quale è apparsa con i suoi due figli, Santiago e Luna Marì. A fianco a lei non c’è Stefano De Martino, ma è stata soprattutto la frase che ha scritto in accompagnamento all’immagine a suscitare nei follower più di qualche interrogativo: “La famiglia ti dà sempre la forza”: per cosa tuttavia dovrebbe dare la forza? è quanto si sono chiesti in molti.

Cosa si nasconde dietro allo scatto dei social

Nel corso di questi ultimi giorni sono state fatte diverse ipotesi al riguardo. Tra queste una delle più presenti è quella legata ad un’eventuale crisi con Stefano De Martino. È stata inoltre ipotizzata persino una nuova gravidanza. In ogni caso ulteriori sviluppi potrebbero emergere durante la prossima puntata de Le Iene, quando la conduttrice ritornerà al timone del programma.