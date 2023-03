Belen, l'assenza a Le Iene: le parole che scatenano i dubbi dei fan

Belen Rodriguez è stata assente all’ultima diretta de Le Iene (il 14 marzo) e negli ultimi giorni è praticamente sparita dai social. Le ultime stories della showgirl e una sua frase sulla famiglia hanno sollevato i dubbi dei fan.

Belen Rodriguez: i dubbi dei fan

Belen Rodriguez negli ultimi giorni è sparita dai social e a Le Iene è stata sostituita all’ultimo minuto dall’attore Claudio Santamaria per, sembra, degli improvvisi problemi di salute. La showgirl, che di solito posta ogni giorni i retroscena della sua quotidianità, ha postato nelle sue stories alcune foto dei suoi due figli e nella didascalia alle immagini ha scritto: “La famiglia ti da sempre la forza”. In tanti si sono chiesti quindi cosa sia capitato alla showgirl e ovviamente in circolazione non mancano ipotesi riguardanti una sua presunta nuova crisi con il marito, Stefano De Martino.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e Belen continua a mantenere il massimo riserbo.

La showgirl e il ballerino sono tornati insieme un anno fa dopo essersi separati già due volte. Belen ha sempre espresso la sua ammirazione nei confronti di Stefano che, nonostante lei abbia avuto sua figlia insieme a un altro uomo, ha deciso di provare di nuovo a stare insieme a lei.