Chiara Ferragni presa di mira perché troppo magra: "Fatti aiutare"

Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche degli haters per via della sua eccessiva magrezza. Tutto quello che c'è da sapere.

Chiara Ferragni: le critiche degli haters

Chiara Ferragni non smette di suscitare le critiche da parte degli haters e, nelle ultime ore, è stata travolta da una vera e propria bufera per via della sua eccessiva magrezza. Tra i detrattori sui social c’è persino chi ha insinuato che l’influencer fosse affetta da anoressia e chi le ha consigliato di farsi aiutare da uno specialista. “Ma sei un’anoressica, fatti aiutare da un nutrizionista”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Hai i lineamenti alterati per la troppa magrezza, l’anoressia è un male, svegliatevi”.

Chiara Ferragni al momento ha preferito non replicare ai commenti di questo tipo e in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne se prenderà la parola in merito alla vicenda. La moglie di Fedez non è l’unica ad essere finita nel mirino dei detrattori per via della sua eccessiva magrezza e in passato anche Laura Chiatti e altre donne famose dello show business si sono viste costrette a replicare ai commenti di questo tipo. Nonostante le critiche sui social Chiara Ferragni sta vivendo un momento di grande serenità insieme alla sua famiglia e a suo marito Fedez con cui, fino a poco tempo fa, si vociferava fosse in atto una crisi.