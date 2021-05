Chiara Ferragni si scotta sotto al sole: le foto dell’incidente

Durante la fuga in Toscana per il suo compleanno Chiara Ferragni ha finito per procurarsi una brutta scottatura.

In occasione del suo 34esimo compleanno Chiara Ferragni si è concessa una gita in Toscana insieme al marito Fedez, ai due figli e alle sorelle (con rispettivi fidanzati). Purtroppo senza volerlo l’influencer è rimasta vittima del sole cocente.

Chiara Ferragni si scotta al sole

Chiara Ferragni ha postato le foto di un “prima e dopo” via social mostrando la brutta scottatura che si sarebbe procurata pranzando sotto il sole nel giorno del suo compleanno. L’influencer indossava un crop top con profonda scollatura sulla schiena e si da il caso che proprio questa le avrebbe causato la bruciatura durante il pranzo con i familiari. Chiara Ferragni ha deciso di affrontare “l’incidente” con la sua solita ironia e lei stessa ha postato sui social una foto in cui è visibile il danno.

Chiara Ferragni: le polemciche per Vittoria

Nonostante la foto della sua scottatura abbia divertito i fan in tanti hanno avuto da ridire per alcune foto in cui sua figlia, Vittoria, ha il viso visibilmente arrossato rispetto ai suoi familiari.

Alcuni tra i fan sui social si sono scagliati contro l’influencer per non aver protetto a dovere la bambina dai raggi solari. Chiara Ferragni ha preferito non replicare e più volte, in passato, si era scagliata contro coloro che l’avevano insultata per il suo modo di educare i suoi figli. Anche suo marito Fedez è più volte accorso in sua difesa dopo episodi simili.

Chiara Ferragni: il compleanno in Toscana

In occasione del suo 34esimo compleanno l’influencer è partita per la Toscana insieme ai suoi figli, al marito Fedez e alle sue sorelle. Tutti insieme hanno soggiornato in un resort di lusso, dove hanno potuto fare picnic all’aperto e godere indisturbati di un weekend di pieno sole. La famiglia si è anche concessa una gita suggestiva presso il giardino dei Tarocchi e l’Abbazia di San Galgano. Come l’anno scorso in seguito al primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, anche stavolta la coppia ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax e delle bellezze italiane. Un anno fa il loro “tour” tra alcune delle mete artistiche più belle d’Italia era valso loro l’Ambrogino d’Oro (oltre all’impegno da loro svolto con la raccolta fondi in piena emergenza sanitaria, che era fruttata in tutto circa 4 milioni di euro).