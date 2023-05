Chiara Nasti, l'accusa di essere una mantenuta: la sua reazione

Chiara Nasti è stata criticata su Instagram, come spesso le accade. L’influencer è stata accusata di essere una mantenuta, ma ha subito risposto a tono.

Chiara Nasti accusata di essere una mantenuta

Gli haters hanno preso di nuovo di mira Chiara Nasti e la sua vita piena di lusso, di griffe, di abiti costosi e di un profilo Instagram in cui sfoggia le sue ricchezze. La vita da influencer prevede proprio questo, mostrare la propria vita sui social, e lei lo fa ogni giorno, attirando spesso numerose critiche e numerosi attacchi nel corso degli anni. Questa volta un hater l’ha attaccata dicendole che è una mantenuta e che da sola non avrebbe mai potuto avere una vita così piena di lusso e di agi. L’utente ha sottolineato che se Chiara Nasti dovesse mantenersi da sola sarebbe “già morta di fame” e non sarebbe “neanche in grado di pulire i bagni degli Autogrill“. Un’accusa molto dura per sottolineare il pensiero secondo cui l’influencer sarebbe una mantenuta del marito calciatore.

La risposta di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha deciso di rispondere a tono, dando del “frustrato” all’hater in questione, e a tutti coloro che la pensano come lui. Ormai ha avuto modo di allenarsi nel rispondere ad attacchi come questo e ha imparato ad usare l’ironia. “Faresti, saresti, per ora sono qui. La prossima vita, magari, hai la fortuna di rinascere me e io sarò quella a fare questo commento da frustrata sotto la tua foto. Mo accetta la realtà” ha commentato Chiara Nasti. “La gente non capisce che più si lamenta più casca male. Ma smettetela e accettate la vostra vita e quella degli altri. Che bella cosa la vita, che spreco passarla a essere cattivi” ha aggiunto.