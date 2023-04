Chiara Nasti: il vestito scelto dall'influencer per il suo matrimonio da favola

Il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è attesissimo nella capitale; l’influencer e il calciatore della Lazio sono diventati genitori lo scorso 16 novembre del piccolo Thiago, e sono pronti ora a giurarsi amore per la vita. Fondamentale chiaramente, il vestito da sposa, che l’influencer ha condiviso ai suoi followers insieme ad alcuni dettagli della cerimonia, organizzata con una dei migliori wedding planner sulla piazza. Il tutto per dare vita ad un vero e proprio matrimonio da favola.

Quale abito ha scelto Chiara Nasti per il matrimonio

Chiara Nasti è solita rendere partecipi i suoi followers di molti aspetti riguardanti la sua vita privata, e la preparazione del suo matrimonio non può certo fare eccezione.

L’influencer ha postato una foto su Instagram che la ritrae di spalle, accovacciata per terra mentre indossa il suo nuovo abito da sposa. “Un sogno”, questa la breve didascalia a margine della foto.

Chiaramente quello mostrato in foto non sarà l’abito usato per la cerimonia. Come vuole la tradizione, l’abito dovrà rimanere segreto fino al grande giorno (il 20 giugno), fino ad allora nessuno può vedere l’abito scelto.

Dove si sposeranno Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Modella e calciatore hanno già dato prova di amare fare le cose in grande, basti ricordare la cerimonia di scoperta del sesso del loro primo figlio fatta allo stadio.

Anche per il matrimonio dunque, ci si aspetta una cerimonia principesca: dovrebbero esserci circa 200 invitati, e la location scelta è quella della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli.