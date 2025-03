Sono stati sepolti presso il cimitero di Bannone, nel comune di Traversetolo, i due figli di Chiara Petrolini, assente alla cerimonia. Presente invece il papà dei neonati uccisi, Samuel.

Chiara Petrolini, le accuse contro di lei

La 22enne Chiara Petrolini si trova attualmente agli arresti domiciliari presso la casa di famiglia a Vignale di Traversetolo, Parma. La giovane donna è accusata di omicidio e soppressione di cadavere in merito al ritrovamento dei corpi senza vita dei suoi due neonati, sepolti nel giardino di casa subito dopo averli partoriti, all’insaputa sia della famiglia che del padre dei piccoli.

Chiara Petrolini, neonati sepolti senza di lei: il gesto del papà al cimitero

Questa mattina, alle ore 8.00, presso il cimitero della frazione di Bannone, sono stati sepolti i due figli di Chiara Petrolini, Angelo Federico e Domenico Matteo. La cerimonia, in forma privata, è stata officiata dal parroco locale , padre Antonio Ciceri. La madre dei neonati, Chiara Petrolini, non era presente alla cerimonia funebre, mentre ha partecipato, accompagnato da familiari e amici, l’ex fidanzato della ragazza, Samuel, e padre dei due neonati uccisi. Ricordiamo che Samuel non era a conoscenza delle due gravidanze dell’ormai ex fidanzata.