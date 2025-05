Negli ultimi giorni, l’ex tronista Chiara Pompei ha attirato nuovamente l’attenzione dei suoi follower con un ritorno sui social dopo un periodo di grande difficoltà personale. Ricoverata a seguito di un tentato suicidio, ha scelto di condividere parte della sua esperienza in modo sincero e diretto. Tuttavia, nelle ultime ore ha fatto un annuncio inaspettato ed è sparita.

Chiara Pompei: il dramma nascosto dietro il tentato suicidio

Chiara Pompei, nota ex tronista, ha recentemente vissuto un momento molto difficile che ha attirato l’attenzione dei media e dei suoi follower. Dopo un tentato suicidio con un coltello, è stata ricoverata in una clinica per ricevere le cure necessarie. In seguito, ha ripreso a comunicare sui social, condividendo brevi aggiornamenti sulla sua condizione e i suoi stati d’animo.

“Ascoltatele le persone, basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto. Mi dispiace che con voi non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che io ci ho messo tutto il mio cuore per voi. Vi voglio bene nonostante io sono qui sola, fate per me tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze. Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza il fanciullino”.

Pur non avendo spiegato nel dettaglio i motivi dietro al gesto, dai suoi brevi aggiornamenti sui social emerge un forte senso di inquietudine e difficoltà emotiva, che ha spinto molti a preoccuparsi per il suo stato di salute.

Chiara Pompei: l’ultimo messaggio prima di sparire dai social, cosa è successo?

Chiara Pompei ha ripreso a condividere aggiornamenti sui suoi social dopo il ricovero causato da un tentato suicidio. In una storia pubblicata durante il trasporto in ambulanza, ha spiegato di non voler attirare attenzione né suscitare compassione, aggiungendo che, per evitare fraintendimenti, ha deciso di disattivare temporaneamente i suoi profili.

“Non sto cercando di fare la vittima, né di attirare attenzione. Da adesso disattivo il social, così non godete delle disgrazie altrui. Buon proseguimento, un abbraccio a tutti, soprattutto a chi mi è stato vicino. Ho bisogno di tempo per me, per ritrovare la felicità che mi avete tolto“.

Questo annuncio appare chiaramente come un ulteriore segnale di disagio, un grido d’aiuto che purtroppo resta avvolto nel silenzio, poiché la giovane tronista non ha fornito ulteriori dettagli. Questa mancanza di informazioni aumenta la preoccupazione dei follower per il suo stato emotivo e il bisogno urgente di un sostegno adeguato.