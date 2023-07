Tragedia in Val Camonica, dove una 16enne di Como è morta a causa del maltempo: è rimasta schiacciata sotto il peso di un albero e non ce l’ha fatta.

16enne morta in Val Camonica per il maltempo

Chiara Rossetti è morta a Corteno Golgi, in Val Camonica, come vittima del maltempo. È stata colpita da un albero in un campo scout a circa 1400 metri di altitudine. Aveva compiuto 16 anni da appena un mese, il 20 giugno scorso.

Era una giovanissima guida scout del gruppo “Como Terzo di Prestino”, a Como, ed era partita per l’escursione in Val Camonica giovedì scorso, il 20 luglio. Sarebbe dovuta rimanere in provincia di Brescia per una settimana esatta, fino a giovedì 27 luglio.

Chi era Chiara Rossetti: la scuola e le sue passioni

Chiara Rossetti era la più piccola di tre figli, e abitava con la sua famiglia a Como, nel quartiere di Tavernola. Frequentava il Centro di Formazione Professionale di “Monte Olimpino”, con indirizzo cucina. Aveva appena concluso il secondo anno e sognava di diventare una cuoca.

Sul suo profilo social pubblica foto spensierate con le amiche, video in cui è impegnata con gli scout e foto di ricette, che mostrano la sua grande passione per la cucina.