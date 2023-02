Chiede passaggio in auto a un anziano: giovane violentato e minacciato con una pistola

Chiede passaggio in auto a un anziano: giovane violentato e minacciato con un...

Lui è vittima di un terribile reato per il quale chiede passaggio in auto a un anziano ma quel giovane viene violentato e minacciato con una pistola.

Un ghanese residente in Vallesina che diede l’allarme alle forze dell’ordine oggi chiede giustizia per quel fatto accaduto a febbraio 2018 quando chiede un passaggio al 70enne per raggiungere Ancona.

Violentato e minacciato con una pistola

Il racconto è agghiacciante: una volta entrato in auto, quel 70enne che conosceva di vista avrebbe tentato un approccio fisico e poi lo avrebbe minacciato con una pistola e costretto a un rapporto sessuale.

Il 70enne è finito a giudizio imputato per violenza sessuale. Le indagini vennero condotte dai carabinieri di Jesi, iche avevano messo a verbale come quell’uomo aveva provato a palpare la vittima, poi aveva fermato l’auto in una zona appartata a Castelferretti.

La colluttazione in auto e la fuga finale

A quel punto, estratta una pistola, lo aveva costretto ad avere un rapporto sessuale con lui. La colluttazione che era scaturita aveva permesso al giovane di disarmare il suo presunto aguzzino ma costui lo avrebbe convinto a tornare in auto per portarlo fino ad Ancona.

Durante il tragitto il giovane avrebbe sterzato facendo finire la vettura fuori strada e poi sarebbe scappato a denunciare tutto. Fanpage spiega che i carabinieri riuscirono a risalire alle generalità dell’uomo perché i due si erano scambiati i numeri di cellulare.