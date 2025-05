La chiusura del sentiero F10

A poco più di un anno dalla precedente chiusura, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha deciso di chiudere nuovamente il sentiero F10, che conduce alla vetta del Monte Marsicano. Questa decisione è stata presa in risposta all’elevato numero di visitatori che, in questo periodo dell’anno, si recano nel parco per osservare e fotografare gli orsi bruni marsicani.

L’ente parco ha spiegato che l’area attraversata dal sentiero è fondamentale per la fase di accoppiamento degli orsi, un momento critico per la loro riproduzione e sopravvivenza.

La delicatezza della fase di accoppiamento

Il periodo di accoppiamento degli orsi bruni marsicani è estremamente delicato. Gli orsi, che sono una specie a rischio di estinzione, necessitano di un ambiente tranquillo e privo di disturbi per garantire il successo della loro riproduzione. La chiusura del sentiero F10, che rimarrà in vigore fino al 15 giugno, è quindi una misura necessaria per proteggere questi animali. L’ente parco ha sottolineato l’importanza di adottare comportamenti rispettosi nei confronti della fauna selvatica, non solo all’interno del parco, ma anche in altre aree naturali.

Un appello al rispetto della natura

La chiusura del sentiero F10 rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza della conservazione della biodiversità. Gli orsi bruni marsicani sono una delle ultime popolazioni di orsi in Italia e la loro protezione è cruciale per il mantenimento dell’equilibrio ecologico della regione. L’ente parco ha espresso l’auspicio che il rispetto e la precauzione possano essere adottati anche in altre situazioni simili, dove la presenza umana potrebbe interferire con la vita degli animali selvatici. La salvaguardia della fauna selvatica è una responsabilità collettiva e ogni piccolo gesto può contribuire a preservare la bellezza e la diversità del nostro patrimonio naturale.