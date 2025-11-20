Chiusura di una clinica estetica irregolare a Roma: impatti sulla comunità cinese

A Roma si è registrata una situazione preoccupante per la salute pubblica. Una clinica estetica, attiva da almeno sei mesi e rivolta esclusivamente a cittadini cinesi, è stata sequestrata dalle autorità. Questa struttura, situata in viale Palmiro Togliatti, operava in maniera del tutto illegale, offrendo interventi di chirurgia estetica ad alto rischio senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Dettagli sull’attività della clinica

La clinica abusiva, presentata come un comune centro di chirurgia estetica, era dotata di una sala operatoria attrezzata con strumenti chirurgici, macchinari per anestesia e altro materiale necessario per le operazioni. Tuttavia, non possedeva alcuna licenza per operare e offriva procedure come liposuzioni, mastoplastiche additive e addominoplastiche in condizioni estremamente pericolose per la salute dei pazienti.

Indagine e scoperta

L’indagine ha avuto origine da un annuncio pubblicato online nel mese di giugno, che promuoveva interventi invasivi a pagamento, con costi superiori ai 6.500 euro. Gli agenti della divisione amministrativa della questura di Roma hanno avviato verifiche dopo aver notato la pubblicità in lingua cinese, rivolta a una clientela esclusivamente cinese. Durante i controlli, è emerso che la clinica operava in locali non autorizzati dalla Regione Lazio e non rispettava le normative sanitarie vigenti.

Il blitz delle autorità

Il colpo decisivo è avvenuto quando la polizia ha effettuato un blitz nel giorno programmato per un nuovo intervento. All’interno della clinica, gli agenti hanno trovato un’equipe medica pronta a eseguire un’addominoplastica su una paziente, la quale aveva già versato 6.500 euro. La donna, risultata irregolare sul territorio, è stata immediatamente allontanata dall’Italia.

Rischi per la salute

È fondamentale evidenziare che, nonostante la clinica fosse registrata esclusivamente per interventi minori, essa operava interventi di chirurgia maggiore. Questi ultimi richiedono standard di sicurezza notevolmente superiori e strutture adeguate. Tale operazione illegale ha messo in grave pericolo la salute dei pazienti, esponendoli a rischi significativi.

Provvedimenti e futuro della struttura

In seguito alle evidenze raccolte, l’intera clinica, insieme a strumenti e medicinali, è stata sequestrata. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, sottolineando la gravità della situazione. La chiusura di questa clinica abusiva rappresenta un chiaro esempio della lotta delle autorità contro pratiche illecite nel settore della salute e della bellezza.

Il caso evidenzia l’importanza di una corretta informazione per i pazienti, che devono sempre verificare l’autenticità delle strutture a cui si rivolgono per interventi chirurgici. Il rischio di affidarsi a cliniche non autorizzate può comportare conseguenze gravi.