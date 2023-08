Grande ansia per la scomparsa misteriosa di Alexandru Isidor Negustoru, 26enne di Chivasso, originario della Romania, di cui non si hanno notizie da due settimane.

Chivasso, giovane scomparso nel nulla: nessuna traccia da due settimane

Sono giorni di grande apprensione per la scomparsa misteriosa di Alexandru Isidor Negustoru, 26enne di Chivasso, originario della Romania, di cui non si hanno notizie da due settimane. Il giovane è scomparso nel nulla lo scorso 17 luglio e non è più tornato a casa. A diffondere la notizia della sua scomparsa è stata l’associazione Penelope Piemonte, che si occupa delle persone scomparse. La segnalazione di scomparsa è stata subito diramata anche alle forze dell’ordine della zona.

26enne scomparso da Chivasso: i dettagli

Alexandru Isidor Negustori ha i capelli castani rasati e gli occhi marroni, è alto 186 centimetri e di corporatura robusta. Ha dei tatuaggi sul petto e uno, di una corona, ben visibile sul lato destro del collo. Quando è scomparso indossava una maglietta grigia chiara, pantaloncini grigio chiaro e infradito. Parla sia in italiano che in romeno. Ha portato con sé il telefono cellulare, il portafoglio con i documenti, una carta prepagata e il badge del lavoro. Per segnalazioni è possibile contattare il 112 oppure direttamente l’associazione Penelope al numero 377-0919836.