Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle nove di mattina, alla stazione di Chivasso, in provincia di Torino.

Chivasso, muore travolta da un treno

L’Intercity notte 798, proveniente da Salerno e diretto a Torino, ha travolto e ucciso la 60enne sul binario 2. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118. Nonostante tutti i tentativi di rianimarla, per la vittima non c’è stato nulla da fare. È deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. La Polfer di Chivasso, insieme al Carabinieri, dovrà ora fare luce sull’accaduto e determinare eventuali responsabilità. Le cause al momento sono ancora da accertare. I passeggeri a bordo del convoglio hanno proseguito il viaggio su un autobus messo a disposizione da Trenitalia.

Stop alla circolazione

La circolazione sui binari 1 e 2 è stata immediatamente sospesa, per permettere il recupero del corpo da parte dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Torino Centrale e di Volpiano. Dopo poco più di un’ora la stazione ha permesso di riprendere il transito sul binario tre, consentendo così il passaggio dei treni regionali diretti a Milano. Hanno subito riardi e cancellazioni la maggior parte dei convogli che viaggiavano sulle tratte Milano-Torino, Chivasso-Ivrea e Torino-Casale-Valenza, registrando prolungamenti delle tempistiche fino a circa due ore.

Incidente analogo a Perugia

La 60enne non è stata l’unica vittima della giornata. Poche ore prima, infatti, intorno alle 8:15 una seconda donna è stata travolta da un treno, tra la stazione di Perugia e quella di Ponte San Giovanni. Il Regionale numero 4720 viaggiava sulla linea Chiusi-Foligno quando è avvenuto l’incidente, le cui circostanze sono ancora da determinare.