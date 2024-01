Forza Italia, il governatore Occhiuto coinvolto in un incidente stradale

Stava raggiungendo in auto la città di Cosenza, proveniente da Reggio, per prendere parte al congresso provinciale di Forza Italia quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale. È accaduto al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che si è trovato a vivere momenti di forte tensione quando il veicolo a bordo del quale si trovava avrebbe, secondo una prima ricostruzione, perso aderenza sull’asfalto andando a finire contro un muretto che va a delimitare la sede stradale.

Il sinistro si è verificato sull’autostrada A2, nel tratto compreso tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia, direzione nord. Il tutto nel giorno dei congressi del partito del quale Occhiuto è, a livello nazionale, uno degli esponenti più importanti.

Il presidente Occhiuto coinvolto in un incidente d’auto sull’A2

Oltre al presidente sull’auto erano presenti una collaboratrice ed il figlio del Governatore, oltre all’autista: secondo le prime informazioni avrebbero riportato contusioni non gravi (la collaboratrice un lieve trauma cranico e Occhiuto una botta alla spalla). Occhiuto e le altre persone coinvolte sono state condotte all’ospedale di Catanzaro per tutti i controlli del caso. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze provenienti dalla centrale operativa di Vibo Valentia e da Lamezia oltre all’elisoccorso. Il direttore della centrale unica regionale del 118 è stato allertato in merito al sinistro. La notizia è arrivata rapidamente a Cosenza dove in molti sono rimasti in attesa di aggiornamenti in merito alle condizioni di Occhiuto e delle altre persone che si trovavano in auto con lui. Durante il congresso il coordinatore provinciale di Cosenza Gianluca Gallo, dopo aver assicurato che nessuno ha riportato ferite gravi, ha confermato che il presidente avrebbe comunque raggiunto la sede dell’incontro.