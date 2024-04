Choc a Modena: 3 donne vittime di un'aggressione in corso Vittorio

Paura e sconcerto a Modena: un uomo in preda ad alterazione ha seminato il panico in pieno giorno.

Nella quiete del primo pomeriggio di sabato 13 aprile, corso Vittorio Emanuele a Modena è stato teatro di un’incomprensibile esplosione di violenza e follia. Tre donne sono state vittime di aggressione, in pochi minuti, da parte di un giovane straniero, in preda ad alterazione. Il giovane ha scaraventato due delle malcapitate due a terra, immobilizzandole sull’asfalto.

Tre donne vittime di aggressione: l’intervento dei passanti

L’intervento tempestivo di alcuni passanti ha permesso di allontanare l’aggressore, mentre gli agenti della Volante, prontamente giunti sul luogo, sembrano averlo individuato e portato in questura già nel corso della giornata. Sebbene non si sospetti un intento rapinatorio, non è stata esclusa l’ipotesi di un’aggressione a sfondo sessuale. Un evento che ha scosso la tranquillità della città e richiamato l’attenzione sulla sicurezza nelle vie pubbliche.

Una delle vittime: “Mi ha fatto lo sgambetto”

Una delle tre vittime ha raccontato tramite alcune dichiarazioni riportate dal Resto del Carlino: “Lui ha iniziato a correre e anche io, più forte che potevo e gridando aiuto. Mi ha raggiunto, mi ha fatto lo sgambetto. Sono volata a terra e lui mi ha “placcato” alle spalle, mi bloccava le braccia e le gambe con le sue. La gente è arrivata, mi ha liberata e dopo mi sono alzata”.

L’uomo è stato fermato dai passanti

Il marito della donna ha spiegato come la ragazza fosse terrorizzata e in lacrime, specificando: “Dopo l’assalto a mia moglie questo ragazzo è stato fermato dai passanti: c’era un’ambulanza in giro: l’hanno visitato ma purtroppo, mentre arrivava la polizia è scappato”.