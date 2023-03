Cibi detox di primavera: i migliori per dimagrire

La stagione primaverile è ricca di diversi prodotti e primizie che aiutano a perdere peso. Nella dieta primaverile, ci sono alcuni cibi detox da portare in tavola che possono essere utili per preparare diversi manicaretti per i pasti principali. Scopriamo insieme quali sono e come consumarli per poter perdere peso.

Cibi detox di primavera

Con l’inverno che sta per finire e l’arrivo della primavera, l’organismo ha bisogno di ripartire e per farlo i cibi detox sono sicuramente l’alimento maggiormente indicato per tornare in forma. In questo modo, introducendo questi alimenti, è possibile cominciare a depurarsi dalle sostanze dovute agli eccessi a tavola e dalla vita sedentaria.

In questo periodo si punta ad alimenti che siano ricchi di acqua, di sali minerali, di vitamine, ma anche di fibre in modo da stimolare l’azione digestiva e le funzionalità del fegato che permettano di depurare le scorie e le tossine in eccesso. Sono diversi in questo periodo i cibi che sono ricchi di proprietà depurative e disintossicanti da assumere.

Inoltre, questi alimenti, oltre a depurare, hanno anche il compito di combattere la sonnolenza e la stanchezza che sono tipiche del passaggio dalla stagione autunnale a quella primaverile. Purificare l’organismo significa fornirgli la giusta vitalità ed energia, oltre che eliminare tutte le impurità che sono controproducenti e dannose.

Cibi detox di primavera: consigli

Per riuscire a dimagrire e depurarsi durante il periodo primaverile, si consiglia di inserire e aggiungere nella tavola cibi detox che hanno lo scopo di drenare il fisico. Fin dal mattino, è bene cominciare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida insieme a del succo di limone che ha proprietà diuretiche a cui seguire, come spuntino di metà mattina, un centrifugato di frutta e verdura.

Per lo spuntino del pomeriggio è consigliato anche del tè verde che ha proprietà diuretiche e depurative e, prima di andare a dormire, è possibile consumare una tisana snellente a base di finocchio o zenzero che agevola l’attività digestiva, ma libera anche da tutte le scorie che si sono accumulate durante la giornata.

Tra i vari cibi detox, ci sono tantissime verdure che aiutano a favorire l’attività digestiva e intestinale, tra cui i broccoli, gli asparagi, ma anche le carote e i carciofi e cavolfiori. Con queste verdure è possibile preparare insalate, ma sono ottime anche da mangiare crude o cotte al vapore o con cui consumare dei centrifugati.

Sono poi diversi i frutti che combattono la ritenzione idrica, come i kiwi e le fragole. Il limone ha proprietà diuretiche ed è considerato il frutto detox per eccellenza. Non possono poi mancare le fragole, un po’ il frutto simbolo, ricche di antiossidanti.

Cibi detox di primavera: integratore

A questi cibi detox da assaporare in primavera per le tante proprietà, è possibile aggiungere un integratore che ha funzione depurante e detossinante. Si tratta di Spirulina Ultra, in vendita in compresse che aiuta a dimagrire e perdere peso, grazie a una serie di componenti naturali che si trovano al suo interno.

Un supporto alimentare di origine italiana che elimina e smaltisce i chili di troppo, riducendo l’apporto calorico di ogni giorno, aiuta poi a bruciare le calorie in più. Fornisce la giusta sazietà in modo da non esagerare a tavola e ha proprietà depuranti e detox per l’attività del fegato e dell’intestino regolando anche il metabolismo.

Funziona molto bene e in modo efficiente grazie ai componenti naturali di cui Spirulina Ultra si compone, come l’alga spirulina che dà il nome al prodotto permette di bloccare i cumuli di grasso evitando di depositarli troppo e la gymnema che aiuta a regolare il metabolismo di lipidi e carboidrati bloccando il senso di fame. Sono componenti che non hanno effetti dannosi e controindicazioni nell’organismo. Grazie ai suoi benefici è riconosciuto come funzionale e attendibile anche dal ministero della salute.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse sono la corretta posologia per essere in forma e bisogna assumerle prima dei pasti principali con dell’acqua.

Un integratore non disponibile online o nei negozi, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove si possono inserire i dati nel modulo per poter attivare la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento consentito alla consegna, in contanti oppure tramite Paypal e carta di credito.

