A Pavia, una donna ha investito con la sua auto un ciclista di 49 anni senza poi fermarsi a prestare soccorso all’uomo, deceduto in ospedale.

Un drammatico incidente si è consumato a Pavia dove un ciclista di 49 anni è stato investito da un’auto.

Dopo essere stato soccorso, l’uomo è deceduto in ospedale. Intanto, chi lo ha travolto si è dato alla fuga.

Ciclista investito da un’auto a Pavia, il maestro d’asilo Daniele Marchi è morto in ospedale

Nella mattinata di lunedì 23 gennaio, intorno alle 07:40, Daniele Marchi, un maestro d’asilo di 49 anni, è stato investito da un’auto in viale Resistenza, a Pavia, mentre stava andando in bici. Alla guida della vettura c’era una donna che è fuggita via senza prestare soccorso.

La pirata della strada, tuttavia, è stata rapidamente rintracciata dagli agenti della polizia locale tramite le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza disposte lungo la strada in cui si è verificata la tragedia.

La vittima, dipendente comunale, insegnava all’Ada Negri di via dei Mille in Borgo Ticino. Il 49enne è stato soccorso dai paramedici inviati da Areu e dal personale di un’ambulanza della Croce Rossa, stabilizzato e trasportato al Policlinico San Matteo. Poco dopo l’arrivo presso la struttura sanitaria, tuttavia, è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno indagando al fine di determinare con chiarezza l’esatta dinamica dell’accaduto.

La pirata della strada agli arresti domiciliari

La donna che ha investito Marchi è stata identificata come una 65enne, insegnante dell’Istituto Bordoni, situato all’angolo tra viale Resistenza e corso Garibaldi. Nel momento in cui è stata fermata dai vigili, la responsabile della morte di Marchi ha affermato di non essersi resa conto di aver investito qualcuno.

L’insegnante è stata portata al vicino comando di polizia locale ed è stata rilasciata in stato di arresto ai domiciliari. Dovrà, infatti, restare a disposizione dell’autorità giudiziaria e rispondere alle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.