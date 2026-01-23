La Procura cilena ha annunciato di aver arrestato tre persone, tra cui il principale sospettato di aver appiccato il rogo che ha messo in ginocchio il Sud del Paese, provocando doversi morti.

Cile, almeno 21 i morti nel terribile incendio nel Sud del Paese

Catastrofe ambientale in Cile. Il Sud del Paese è stato infatti colpito da una serie di incendi, considerati dolosi, che hanno messo in ginocchio la popolazione.

Sono almeno 21 i morti accertati e oltre 20mila le persone colpite da questa catastrofe ambientale. La maggior parte delle vittime è registrata nelle regione di Bio Bio. Dallo scorso fine settimana i Vigili del Fuoco sono in azione per spegnere i roghi: quelli attivi al momento sarebbero 18, ad Araucuania, Nuble e Biobio.

Cile, il principale sospettato del rogo mortale nel Sud del Paese è stato arrestato

La Procura cilena ha annunciato di aver arrestato tre persone, tra cui il principale sospettato per gli incendi boschivi nel Sud del Paese che, come detto, hanno già causato 21 morti. Si tratta di un uomo di 39 anni con precedenti penali, ed è considerato, secondo la procuratrice regionale Marcela Cartagena, il responsabile del rogo che ha provocato le vittime nella regione di Bio Bio.