Cimici autunnali: come allontanarle da casa

Per allontanare le cimici autunnali dalla propria casa, sono diversi i consigli, ma anche i rimedi naturali e repellenti che le scacciano.

In autunno in casa è facile imbattersi in insetti tipici di questo periodo che, con il loro ronzio e la loro presenza, disturbano. Si tratta delle cimici, insetti piccoli, ma alquanto fastidiosi che è possibile allontanare da casa affidandosi a soluzioni naturali, ma anche al miglior repellente che esista in circolazione.

Cimici autunnali

Con l’arrivo della stagione autunnale e dei primi freddi con le temperature che cominciano ad abbassarsi, ecco giungere le tanto odiate cimici. Sono insetti puntuali come un orologio svizzero che in questa stagione si presentano all’uscio di casa, nei terrazzi oppure alle finestre. Sono facilmente riconoscibili per via del loro continuo sbatacchiare.

In natura si trovano sia gli esemplari di colore verde, la più comune, ma anche quella di origine asiatica che nelle aree verdi comincia a essere maggiormente pressante e presente. Sono insetti innocui per gli esseri umani, ma alquanto fastidiosi che cominciano a intravedersi sia durante le ore diurne, ma anche verso sera.

Verso sera, ecco che le cimici cominciano la loro processione verso le stanze e i luoghi della casa dove sono certe di trovare un riparo e protezione dal freddo. La cimice asiatica può risultare alquanto nociva e dannosa, soprattutto se si hanno piantagioni o alberi da frutto in quanto si ciba delle foglie e delle piante, in generale.

Emanano un odore alquanto sgradevole che usano per difendersi dai predatori, ma anche dall’uomo nel momento in cui decide di schiacciarla per eliminare la loro presenza e il fastidio che le cimici autunnali possono causare. Ama tantissimo il bucato steso ad asciugare al sole dove si nasconde e trova la giusta protezione.

Cimici autunnali in casa: consigli

Sono piccoli insetti di colore verde o marrone che attirano la loro attenzione a causa del ronzio che emettono. La casa è il luogo preferito delle cimici dove in autunno trovano un habitat ideale dai primi freddi e dalle basse temperature. Per allontanarla da casa, sono diverse le soluzioni e i rimedi a cui consigliamo di affidarsi.

Se gli esemplari sono pochi e si vuole evitare una presenza massiccia in casa di questo insetto, è possibile affidarsi ai seguenti metodi. Le zanzariere non fungono soltanto da protezione contro le zanzare, ma anche con altri insetti volanti, tra cui appunto le cimici. Si consiglia di installarle nei pressi delle finestre, così quando si apre la finestra si è certi di non trovarle in casa.

Alcune erbe aromatiche che si usano in cucina per insaporire i piatti contrastano l’ingresso e l’arrivo di questi insetti in casa. La menta e il basilico sono due piante molto aromatiche che questi insetti non tollerano dal momento che emanano un odore molto forte. Posizionarne alcune piante sul davanzale impedirà loro di entrare.

I decotti, gli oli e le foglie essiccate di alcune piante aiutano a evitare che le cimici autunnali entrino in casa. Dal momento che sono particolarmente presenti nei panni stesi ad asciugare, è sempre consigliabile cercare di scuotere molto bene il bucato prima di portarlo in casa in modo da non far entrare questi insetti.

Cimici autunnali: miglior rimedio naturale

Per allontanare le cimici autunnali dalla propria casa e non ritrovarsi l'abitazione infestata da questi insetti, oltre ai rimedi naturali che possono essere validi, è consigliato affidarsi a un rimedio del tutto innocuo e valido. Stiamo parlando di Ecopest Home, un repellente che, sfruttando l'interferenza magnetica e gli ultrasuoni, riesce a impedirne l'ingresso in casa.

Questo repellente tiene lontane le cimici dalla propria casa garantendo un ambiente tranquillo e al riparo da questi insetti. Inoltre, gli ultrasuoni sono non udibili all'orecchio umano e formano una sorta di barriera protettiva che agisce h24 per tutti i giorni della settimana.

Non necessita di nessun altro prodotto, ma basta semplicemente collegarlo alla presa di corrente per poter allontanare questi insetti dalla propria abitazione in modo rapido e indolore. Ecopest Home è sicuro anche per gli animali domestici e non solo per gli esseri umani. Ha una copertura di 250 metri quadrati che fornisce tutto il riparto necessario.

Non è ingombrante e si caratterizza per un design che ha dimensioni contenute. Si può usare ovunque, anche nella stanza dei bambini, proprio per la sicurezza del dispositivo e della sua efficacia, come raccomandano anche i consumatori. Ecologico, quindi non causa danni all'ambiente, anche perché non è alimentato a batteria.

