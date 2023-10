Cimici in autunno: come agire rapidamente

Cimici in autunno: come agire rapidamente

Le cimici in autunno sono presenti nelle abitazioni, ma rimedi adatti come Ecopest Home le allontanano.

La stagione autunnale porta non solo cambiamenti nella natura con le foglie che passano dal giallo al rosso, ma anche l’arrivo dei primi freddi. Con le temperature in netto abbassamento ecco che giungono in casa insetti che cercano un luogo sicuro. Sono le cimici che in autunno cominciano a farsi sentire, ma le soluzioni adatte evitano che possano entrare nelle abitazioni.

Cimici in autunno

Sono insetti facilmente distinguibili e molto presenti nella stagione autunno. Le cimici, che siano di colore verde o marrone, la specie asiatica, tendono a essere alquanto riconoscibili proprio grazie al ronzio e continuo sbatacchiare da un angolo all’altro della stanza. In casa si trovano solitamente già verso gli inizi di settembre dove staranno per tutto il periodo autunnale e oltre.

Coloro che abitano in campagna o nei luoghi in cui vi è molto verde sono maggiormente soggetti alla presenza di questi insetti nelle abitazioni. Basta che ci sia qualche finestra aperta o una fessura e loro, essendo di dimensioni molto piccole, riescono a passare senza problemi insinuandosi così nella casa rischiando di invaderla.

Gli insetti come le cimici tendono a non procurare danni alle persone anche perché sono assolutamente innocue da questo punto di vista, ma la loro presenza è sicuramente fonte di fastidio da parte di molti. Possono rappresentare un pericolo e problema per la vegetazione, soprattutto la specie asiatica.

Questa specie, a differenza della verde, tende a danneggiare i fiori, le piante, ma anche gli alberi da frutto, in generale. Si tratta di insetti fitofagi che si nutrono di piante ed ecco perché sarebbe anche utile cercare di non avere troppi vasi in casa o sul balcone dal momento che questi insetti ne sono irrimediabilmente attratti.

Cimici in autunno: cause

Gli insetti e le specie come le cimici sono molto comuni in autunno dove tendono a stare nelle case e abitazioni. Alcune volte, la loro presenza può portare a una vera e propria invasione per cui risulta fondamentale cercare di liberarsene al più presto possibile. Con gli inizi dei primi freddi, gli esseri umani tendono a rintanarsi sotto le coperte e lo stesso capita con questi insetti.

Considerando che in autunno si assiste a un abbassamento delle temperature, ecco che già verso settembre questi insetti cominciano a fare capolino nelle case dal momento che mal sopportano il freddo. Considerando che all’aperto non riuscirebbero a sopravvivere, ne approfittano per entrare in casa da qualche fessura o dal bucato stesso.

Infatti, le cimici sostano spesso vicino a fonti di luce o al termosifone oppure accanto ai bordi della televisione dal momento che qui trovano quel calore e rifugio di cui hanno bisogno per poter così sopravvivere. La casa e i luoghi caldi diventa il loro luogo protetto dove rimangono per buona parte dell’anno andando via quando le temperature sono più calde.

Cimici in autunno: rimedio

Per allontanare le cimici in autunno nelle abitazioni, si consiglia di affidarsi a rimedi e soluzioni valide. La più efficace, in base al parere dei consumatori, è Ecopest Home, un dispositivo che è considerato l’alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi che risultano dannosi anche per gli esseri umani e non solo per l’ambiente.

Un dispositivo dalle dimensioni compatte e poco ingombranti che è possibile portare con sé ovunque anche perché risulta essere del tutto innocuo e protettivo. Funziona tramite l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che aiutano ad allontanare questi insetti in modo che la casa sia un luogo libero dalla loro presenza.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente naturale privo di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale. Assolutamente valido anche perché dona protezione h24 7 giorni su 7 coprendo un raggio di azione della superficie di 250 metri quadrati. Risulta essere innocuo anche per gli animali domestici e non solo per gli uomini. Per farlo agire rapidamente, bisogna collegarlo a una presa elettrica.

Un investimento economico e semplice da usare che è ecologico, quindi non ha particolare impatto sull’ambiente anche perché non usa batterie. Silenzioso e inodore per cui non emette cattivi odori o fastidi particolari. Funziona sia con insetti come le cimici, ma anche nei confronti di altre specie che si aggirano per casa quali pesciolini d’argento, formiche, blatte, compreso i topi.

Ordinare Ecopest Home è altrettanto semplice poiché la sua formula esclusiva e originale porta a reperirlo soltanto sulla pagina ufficiale e non online o negozi fisici. Il consumatore inserisce i dati personali nel modulo ricevendo poi una chiamata dell’operatore per la conferma ed evasione dell’ordine. Si procede poi alla promozione di due confezioni a 49,90€ con pagamento con Paypal, carta di credito formula del contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.