Cimici in camera d'albergo: come individuarle

Può capitare di arrivare nell’hotel in cui si è prenotato per la propria vacanza o soggiorno e scoprire al mattino di essere pieni di morsi e di punture. Sono i segni lasciati dalle cimici che hanno agito durante la notte. Vediamo come fare a individuarle e concedersi una vacanza tranquilla senza l’incubo di questi parassiti.

Cimici in camera d’albergo

Può capitare di essere in vacanza e ritrovarsi, al mattino, dei morsi sulle braccia o sulle gambe. Sono i segni lasciati dalle cimici presenti nella propria camera d’albergo in hotel. Sono animaletti e parassiti molto piccoli che possono invadere, non solo le stanze o i letti della propria abitazione, ma anche le stanze degli hotel dove si soggiorna.

Un problema molto comune che riguarda, non soltanto le camere da letto, ma anche altri luoghi quali le proprie case, gli alberghi, i cinema e anche i mezzi pubblici. Sicuramente non sono una presenza piacevole da trovare in camera, anzi. Possono intrufolarsi tra le pieghe del letto, tra i materassi, ma anche negli indumenti o valigie di viaggio.

Sebbene le cimici siano insetti molto piccoli, possono comunque infestare le camere d’albergo e i letti in cui si soggiorna o si riposa durante il periodo vacanziero o di villeggiatura perché attratte dal sangue e dall’anidride carbonica che si esala nel momento in cui si respira. Nelle camere d’albergo tendono a uscire la notte per pungere.

Tendono ad amare molto i luoghi caldi ed ecco perché sono presenti vicino ai letti o nelle stanze. È molto facile riuscire a scovarle e individuarle nella casa o nella camera da letto poiché si trovano vicino alla spalliera del letto, le giunture o le molle, ma anche il cuscino o sotto il materasso oppure vicino ai comodini.

Cimici in camera d’albergo: come allontanarle

Per evitare che le cimici possano prendere possesso della stanza d’albergo e quindi rovinare il periodo di vacanza, si consiglia di attuare una serie di accorgimenti e di consigli utili. Si consiglia, appena arrivati nella camera di un hotel o di una casa vacanze, di non mettere la valigia in terra, ma di posizionarla in un’altra zona magari su una superficie di legno duro o piastrellata.

Sono insetti che amano molto agire di notte dal momento che durante il giorno non sono particolarmente attratti dalla luce. SI consiglia poi di ispezionare attentamente il letto considerando che questi insetti si annidano in questo luogo della stanza per avere così poi la possibilità di attaccare e mordere durante la notte.

Vi sono poi una serie di soluzioni naturali che possono aiutare ad allontanare le cimici, ma in tal caso è sempre bene affidarsi a metodi che non siano invasivi e che non causino problemi. Controllare la stanza o il letto della camera d’albergo aiuta sicuramente a capire se questi insetti sono presenti.

Cimici in camera d’albergo: repellente migliore

Per allontanare le cimici in camera d’albergo ed evitare così che possano rovinare la vacanza o il soggiorno, è bene munirsi di una soluzione non invasiva e molto efficace. Si tratta di un rimedio come Ecopest Home, un dispositivo a ultrasuoni che permette, proprio grazie agli ultrasuoni, di allontanarle immediatamente.

Una soluzione indolore ed ecologica, come dimostrano anche le recensioni dei consumatori sul sito ufficiale del prodotto. Un dispositivo di ultima generazione, tecnologico, poco ingombrante e molto piccolo, quindi indicato da portare anche in vacanza. Un rimedio che garantisce benessere a tutta la stanza e alla propria casa.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Agisce con una copertura di 250 metri quadrati, quindi abbastanza ampia e funziona h24 7 giorni su 7. Un dispositivo come Ecopest Home è valido anche perché rappresenta un’alternativa valida all’uso di pesticidi e di insetticidi che hanno sempre delle controindicazioni. Permette di allontanare, non solo le cimici, ma anche altri insetti quali vespe, calabroni, zanzare, compreso i topi.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica affinché possa agire nel modo migliore. ecologico, quindi non usa batterie che possano inquinare, silenzioso e non causa fastidi o disturbi.

Ordinare questo dispositivo è altrettanto facile poiché originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi fisici o virtuali, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserendo le informazioni personali nel modulo per poi ricevere la chiamata dell’operatore che ha il compito di confermare ed evadere l’ordine. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento anticipato tramite Paypal o carta di credito oppure in contanti alla consegna.

