Cimici dei letti: come riconoscerle e scacciarle

Durante la notte, può capitare di essere disturbati da esseri e ospiti non molto graditi che rilasciano delle punture e morsi di cui ci si accorge al mattino. Sono le punture provocate dalle cimici dei letti che agiscono soprattutto la notte, ma che bisogna allontanare naturalmente per evitare un’invasione. Vediamo come tenerle alla larga.

Cimici dei letti

Si tratta di insetti molto odiati e comuni durante il periodo autunnale invernale. Le cimici dei letti, proprio come dice il nome, tendono a palesarsi soprattutto nelle stanze da letto della casa o nelle camere d’albergo insinuandosi nelle fessure, nel materasso o nelle doghe causando ponfi che si scoprono soltanto al mattino.

In casa si scorgono facilmente e, a volte, non si sa nemmeno come abbiano fatto a insinuarsi. Questo insetto che tende a nascondersi durante il giorno, agisce molto di più la notte rischiando di rovinare il sonno e causando incubi in alcuni soggetti. Possono mordere durante il sonno rendendo difficoltoso e spiacevole il risveglio.

Provare a conoscere e individuare le cimici dei letti è molto utile per riuscire a sconfiggerle e fare in modo che non entrino più in casa. I morsi che questo insetti lascia non sono mai punture isolate dal momento che compaiono in fila o comunque in gruppi in modo da agire rapidamente. Le gambe o le braccia sono le zone in cui maggiormente si trovano le punture e i morsi.

Sono facilmente riconoscibili anche dall’odore che emanano e che può essere dolciastro o amarognolo impregnando così l’area della stanza dove si sono annidate. Sono proprio questi segnali a far comprendere la loro presenza in camera da letto.

Cimici dei letti: cosa fare

Non appena ci si rende conti di essere invasi dalle cimici dei letti per via di una serie di segnali come i ponfi dovuti alle punture e ai morsi o dall’odore, bisogna capire come comportarsi e agire in modo da evitare la loro presenza e far sì che la stanza non diventi un luogo di invasione di questi insetti.

Prima di tutto, è bene ispezionare attentamente il letto in modo da capire che non abbiano lasciato macchie o segni della loro presenza e dell’odore che emana. In secondo luogo, bisogna igienizzare la biancheria da letto, compreso il materasso, le federe, le lenzuola e il cuscino in modo da debellarle e allontanarle.

Bisogna poi fare attenzione agli oggetti che si acquistano, come valigie, vestiti, soprattutto di seconda mano perché proprio qui potrebbero insinuarsi le cimici dei letti e rendere sgradito così il prodotto propagandosi per tutta la stanza. I tubi e i cavi vanno sigillati perché questi insetti potrebbero passare da qui per entrare in camera da letto.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali e casalinghi come l’uso di aceto o di alcool che questi insetti non tollerano. infine, alcune soluzioni naturali come gli oli essenziali che sicuramente permettono di allontanarle e di evitare la loro presenza in casa.

