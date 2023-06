Cimici asiatiche: cosa sapere e come allontanarle naturalmente

Ci sono insetti reputati alquanto dannosi per il giardino e le piante da frutto e che possono causare conseguenze preoccupanti e serie. Gli insetti come le cimici asiatiche possono distruggere le coltivazioni ed è bene fare attenzione scegliendo i giusti rimedi e accorgimenti necessari evitando il loro ingresso e presenza in casa.

Cimici asiatiche

Sono insetti che, non solo invadono le case, ma le cimici asiatiche si trovano anche nei giardini e sulle piante. Sono particolarmente dannose per le coltivazioni e piante da frutto e, negli anni passati, hanno provocato tantissimi danni. Infatti, in Emilia Romagna, negli anni precedenti, sono state prese serie misure proprio per tenerle lontane.

Conosciuto con il nome scientifico di Halyomorpha halys, è un insetto, come si intuisce dal nome, tipico dei paesi asiatici, della Cina, in particolar modo. In Italia, è stata avvistata per la prima volta nel 2012 e da quel momento ha cominciato a diffondersi un po’ in tutta la Pianura Padana seminando distruzione e danni alle colture da frutto.

Sebbene non siano pericolose,sono alquanto fastidiose dal momento che le cimici asiatiche emettono sostanze sgradevoli e odori non piacevoli. A differenza della cimice verde, l’esemplare asiatico emette dei feromoni di aggregazione per cui arriva a chiamare altri insetti che possono giungere in casa fino a tantissime specie.

Si possono trovare un po’ ovunque in casa, soprattutto nelle abitazioni, magazzini e garage, ecc. In casa è presente soprattutto in autunno e in inverno dove si ripara per il freddo e le temperature basse del periodo.

Cimici asiatiche: come impedirne l’ingresso

Dal momento che la presenza delle cimici asiatiche, che sia in casa o giardino, può essere alquanto fastidiosa, è bene adottare delle misure in modo da impedire l’accesso. Se rimangono all’aperto tendono a non sopravvivere considerando che non tollerano le temperature troppo fredde e quindi l’ambiente domestico è il loro rifugio.

In tal caso, le zanzariere o le reti anti-insetto da posizionare, non solo intorno alle finestre, ma anche vicino alle prese d’aria o nei sottotetti dei comignoli, impediscono la loro presenza. Bisogna poi sigillare qualsiasi crepa o fessura, che siano feritoie o altre aperture, compreso le tubazioni che sono veicoli di passaggio per questi esseri.

Si può poi ricorrere all’uso di rimedi e metodi naturali che sicuramente si rivelano di particolare efficacia e che impediscono l’accesso alle cimici asiatiche nella propria casa. Mettere delle reti anti-insetto nelle coltivazioni permette di ripararle dalla presenza di questi insetti che sicuramente le danneggiano e distruggono.

Cimici asiatiche: repellente ultrasuoni

Siccome l’uso di insetticidi e pesticidi risulta poco efficace, oltre che dannoso per le persone, per riuscire a evitare la presenza delle cimici asiatiche nella propria casa è possibile ricorrere a un altro rimedio. Si tratta di un dispositivo come Ecopest Home che aiuta, con metodi naturali e salutari, ad allontanarle immediatamente.

Un dispositivo compatto e poco ingombrante dalle dimensioni contenute che si basa su ultrasuoni e interferenza magnetica che agiscono in modo da non far entrare le cimici in casa. Un repellente a ultrasuoni che sta ottenendo importanti consensi come testimoniano anche i consumatori che l’hanno già provato e sperimentato. Gli ultrasuoni permettono a questi insetti di non avvicinarsi all’abitazione dal momento che aiutano a proteggere la casa h24 7 giorni su 7.

Puoi un raggio di azione che agisce su una superficie di 250 metri quadrati garantendo la massima protezione e copertura possibile. Un dispositivo come Ecopest Home agisce non solo verso le cimici asiatiche, ma anche nei confronti di tantissimi altri insetti quali i calabroni, scutigere i pesciolini d’argento compreso i roditori.

Il consumatore deve soltanto collegarlo alla presa di corrente in modo che agisca immediatamente contro questi parassiti. Si distingue anche per essere un dispositivo ecologico, salutare non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali domestici. È inodore e silenzioso, quindi evita di disturbare o dare fastidio.

Diffidare delle imitazioni e comprare soltanto prodotti esclusivi e originali che è possibile trovare soltanto cliccando qui per sul sito ufficiale dove basta semplicemente inserire i propri dati personali nel modulo in fondo alla pagina per ricevere poi la chiamata dell’operatore che provvederà così all’ordine di due confezioni al costo di 49€. Il pagamento è ammesso nei seguenti modi: Paypal, carta di credito e corriere alla consegna, quindi in contanti.

