Cimici asiatiche in giardino: come risolvere il problema naturalmente

Alcune volte, controllando le foglie di alcune piante che si hanno in giardino o in casa, capita che siano danneggiate. La colpa è dovuta sicuramente alle cimici asiatiche che possono danneggiarle. Per impedire una invasione di questi insetti, è bene prevenire il problema adottando rimedi e soluzioni naturali che possano aiutare.

Cimici asiatiche in giardino

In una zona verde come il giardino, la presenza delle cimici asiatiche può essere considerata un vero e proprio problema dal momento che, essendo insetti fitofagi, vanno a nutrirsi della linfa delle colture. Sono insetti presenti soprattutto nelle piante ornamentali e che vanno a causare danni a colture e coltivazioni.

Gli alberi da frutto come il melo, il pero e il ciliegio, ma anche le coltivazioni e ortaggi quali pomodori, fagioli sino ad arrivare ai peperoni subiscono i danni peggiori subito dopo il loro passaggio. sono insetti che non causano soltanto danni al giardino, ma anche alle piante che si trovano in terrazzo o sul balcone.

Le cimici asiatiche sono insetti insediatisi da poco in Italia a causa delle importazioni dell’Estremo Oriente (da qui infatti il nome) che sicuramente sono considerate alquanto noiose. Si distingue dalle altre cimici, come la verde, maggiormente comune, poiché presenta caratteristiche diverse dal momento che ha antenne bicolori e un bordo bianco nella zona dell’addome.

Compaiono solitamente tra aprile e ottobre, mentre con il freddo ecco che cominciano ad andare in letargo e nascondersi nei sottotetti, solai, ma anche i vasi delle piante che si hanno sul balcone o terrazzo.

Cimici asiatiche in giardino: rimedi

Per evitare che questi insetti posano distruggere o danneggiare le piante e le coltivazioni presenti nel giardino, è bene cercare dei rimedi e delle soluzioni che permettano di tenere le cimici asiatiche lontane dalla zona verde. Una soluzione come le reti anti insetto è ottimale dal momento che permette di fare da barriera tra il fogliame e gli insetti.

Una soluzione e rimedio semplice da applicare soprattutto in piante come i limoni o erbe aromatiche quali l’alloro dove sicuramente vanno a posarsi anche per deporre le uova. Si consiglia di controllare attentamente le foglie perché proprio in quelle zone possono andare a deporre le uova, quindi prevenire è come sempre il metodo migliore.

Un insetto come le cimici asiatiche possono rappresentare un problema anche per le abitazioni. Con l’arrivo del freddo, dal momento che fanno fatica a sopportarlo, ecco che giungono in casa per trovare riparo. Per impedire loro di entrare, la miglior difesa è l’uso di zanzariere da applicare alle finestre. Una soluzione ecologica e duratura nel tempo.

Si raccomanda anche di affidarsi a rimedi altrettanto validi ed efficaci come Ecopest Home, un repellente anti insetto che ne impedisce l’ingresso in casa.

Cimici asiatiche in giardino: repellente

Per proteggere il giardino, ma anche la casa dall’arrivo delle cimici asiatiche, si coniglia di optare per delle soluzioni e dei rimedi che non siano invasivi e duraturi nel tempo. Tra le tante soluzioni, la più vantaggiosa ed efficiente è, secondo i consumatori, Ecopest Home, un repellente tecnologico che garantisce la massima sicurezza.

Un piccolo investimento che permette di coprire ampi spazi di superficie di 250 metri quadrati impedendo, grazie agli ultrasuoni che gli esseri umani non captano, ma questi insetti riescono a percepire evitando così di avvicinarsi alle abitazioni. In questo modo, con un repellente tecnologico del genere, si ha la certezza di una casa accogliente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona anche perché salutare e non dannoso. Incolume sia per gli esseri umani che animali domestici. Garantisce la massima protezione sia dentro che fuori casa h24 7 giorni su 7. Ecologico, dal momento che non usa batterie che possano inquinare l’ambiente. Inodore, quindi none mette suoni e silenzioso quando è acceso.

Si usa in maniera semplice poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente. Un repellente come Ecopest Home è utile, non solo per la presenza delle cimici asiatiche, ma anche per allontanare da casa e dal giardino insetti quali scutigere, scarafaggi, blatte, compreso i roditori.

Una formula per cui bisogna diffidare dalle imitazioni e ordinarla soltanto sul sito ufficiale del prodotto dal momento che è esclusivo e originale. Il consumatore inserisce le generalità nel modulo per essere richiamato dall’operatore che conferma ed evade l’ordine procedendo ad attivare la promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€ con pagamento alla consegna in contanti oppure tramite Paypal e carta di credito.

