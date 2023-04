Cimici in casa: metodi e rimedi per eliminarle subito

Per allontanare le cimici da casa, i rimedi e metodi naturali come i repellenti sono la migliore soluzione possibile per evitare l'invasione.

In alcuni periodi dell’anno, in casa non si è soli dal momento che giungono ospiti non particolarmentegraditi come le cimici che si annidano in ogni angolo della camera. Per allontanarle ed eliminarle sono diverse le soluzioni che prescindono dai veleni o pesticidi. Vediamo quali usare e naturali riescono a tenerle alla larga.

Cimici in casa

Sebbene non rappresentino un problema per la salute, le cimici in casa possono essere alquanto fastidiose ed essere una vera e propria seccatura. Solitamente cominciano a comparire intorno agli inizi di settembre per poi proseguire la loro permanenza nelle abitazioni fino alla primavera per poi ripresentarsi nuovamente nel periodo autunnale.

Alcuni di questi inetti sono davvero fastidiosi soprattutto per via del loro continuo sbatacchiare da un angolo all’altro. Oltre alla classica cimice verde, ci sono poi altri esemplari che possono giungere in casa: dalla marrone o asiatica tipica, come si intuisce il nome, delle origini dell’Asia sino a quella da letto o materasso.

Sono alquanto piccole le cimici, per quanto riguarda le loro dimensioni e, proprio per questa ragione, riescono a entrare in casa con una certa facilità. Si consiglia di non schiacciarle dal momento che, se infastidite, cominciano a secernere una sostanza alquanto maleodorante e fastidiosa.

Si consiglia di agire con una certa tempestività in modo da allontanarle rapidamente ed evitare che la propria casa si trasformi in una invasione di questi insetti. Molti rimedi naturali e accorgimenti come le zanzariere oppure sigillare fessure e crepe impedisce a questi parassiti di entrare nelle abitazioni evitando così di invaderla.

Cimici in casa: cause

Sono tra gli insetti maggiormente odiati dalla popolazione anche perché le cimici entrano facilmente in casa per disparate ragioni e motivi. La loro presenza tende a essere maggiormente massiccia durante la stagione autunnale, con la fine dell’estate. verso i primi giorni di settembre, con le temperatura che, man mano si abbassano, ecco che sopraggiungono.

Oltre all’autunno, anche l’umidità è spesso un fattore per cui entrano nelle abitazioni. Si tende ad accorgersi della loro presenza per il continuo sbatacchiare, ma anche perché solitamente trovano posto vicino alle fonti di illuminazione o le luci dove trovano riparo e protezione. Infatti, questi insetti patiscono molto il freddo, quindi la casa è il rifugio prediletto.

In alcune parti di Italia è possibile assistere a una vera e propria invasione delle cimici in casa che giungono nei mesi autunnali per sostare poi fino alla primavera quando finalmente escono dal letargo per allontanarsi. Sono attratte dal calore delle camere da letto e dall’anidride carbonica che si produce quando si dorme.

Inoltre, è possibile che entrino in casa anche per via del bucato e dei panni stesi ad asciugare. Capita che questi insetti si posino sui panni per poi entrare in casa. In quel caso, è bene dare una scrollata al bucato prima di portarlo dentro in modo da non far entrare anche questi insetti.

Cimici in casa: come eliminarle

Sono in molti a pensare che, per eliminare e allontanare le cimici da casa, bisogna affidarsi a metodi come i veleni o insetticidi. questi rimedi però possono causare danni all’ambiente e agli esseri umani. Come alternativa, è possibile optare per un repellente diverso dal solito, efficace e duraturo nel tempo.

Si tratta di Ecopest Home, un dispositivo che funziona grazie alla doppia tecnologia che si basa sull’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di percepire in modo da tenersi così lontano dall’abitazione. Una soluzione economica e facile da usare poiché basta soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci ad agire.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che tiene lontano questi insetti garantendo un ambiente accogliente e ospitale, oltre a fungere da protezione per gli animali domestici ed esseri umani. Ha una funzione protettiva h24 sette giorni su sette con un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati fornendo una copertura alquanto ampia.

Una formula economica, silenziosa e inodore, oltre che ecologica, perché non causa danni all’ambiente. Tiene lontano, non solo le cimici che siano verdi, marroni o dei letti, ma anche altri insetti come scarafaggi, blatte, terme e roditori. La sua struttura compatta permette di portarlo anche in viaggio.

